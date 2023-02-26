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الرياضي

الهلال.. «سباعية الاستعراض»

الهلال.. «سباعية الاستعراض»
26 فبراير 2023 21:15

الدوحة (أ ف ب) 

حقق الهلال السعودي «حامل اللقب» فوزاً تاريخياً على مضيفه الدحيل القطري بـ «سباعية» نظيفة، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، فخطف بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، وملاقاة «ممثل الشرق» أوراوا ريد دايموندز الياباني.
وعلى ملعب الثمامة المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، سجّل النيجيري أوديون إيجالو «سوبر هاتريك» في الدقائق 2 و10 و48 و63)، إضافة إلى «ثنائية» المالي موسى ماريجا في الدقيقتين 14 و27، وهدف لسالم الدوسري في الدقيقة 38.

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في النهائي يلتقي الهلال وأوراوا ذهاباً يوم 29 أبريل المقبل على أرض الهلال، على أن تقام مباراة الإياب يوم السادس من مايو على ملعب أوراوا في مدينة سايتاما اليابانية.

دوري أبطال آسيا
الهلال السعودي
الدحيل القطري
أوراوا الياباني
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