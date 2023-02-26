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محمد الشرقي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

محمد الشرقي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه
26 فبراير 2023 20:42

 الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في قصر الرميلة، أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، يرافقه اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، وعدد من رؤساء اتحادات اللعبة في العالم.
وتأتي الزيارة على هامش ختام بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه «بريميرليج كاراتيه 1»، التي تقام تحت رعاية سمو ولي عهد الفجيرة، وتستضيفها الإمارة في مجمع زايد الرياضي.
ورحب سمو ولي عهد الفجيرة برئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وباللجنة المنظمة للبطولة وضيوفها، مشيداً بأهدافها التي تخدم لعبة الكاراتيه، ودورها في استقطاب اللاعبين من مختلف الأندية الرياضية من مختلف دول العالم.
وأكّد سموه، حرص إمارة الفجيرة على تنظيم واستضافة المنافسات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتوفير كافة الإمكانات والموارد لإنجاح البطولات الرياضية وتحقيق أهدافها التي ترتقي بقطاع الرياضة، وتعزز حضور الدولة في هذا المجال عالميًا.
وتوجّه رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، مثمناً دعم حكومة الفجيرة، واهتمام سموه الذي يشكل دافعاً مستمرًا لخدمة الألعاب الرياضية وتحقيق انتشارها حول العالم.

الفجيرة
سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي
الكاراتيه
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