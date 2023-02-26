التعادل يحسم قمة حتا ودبا الحصن في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



حسم التعادل 2-2 مباراة دبا الحصن «الوصيف»، وضيفه حتا «المتصدر»، والتي جمعت الفريقين، في قمة ختام «الجولة 23» من «دوري الدرجة الأولى»، وشهدت تقدم الإمارات إلى المركز الثالث، بفوزه على الفجيرة 2-1، فيما تغلب مصفوت «الخامس» على ضيفه الذيد 1-0.

وقاد العُماني المتألق محمد المربوعي مهاجم دبا الحصن فريقه إلى حصد «نقطة ثمينة»، بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 72 و96، ليحول تأخر فريقه بهدفي سعيد الرواحي في الدقيقة الأولى، وبينيك أفوبي في الدقيقة 33، إلى تعادل مثير 2-2، وبقى «الإعصار» في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة، مقابل 45 نقطة للحصن «الوصيف».

وعلى ملعب الفجيرة، استعاد الإمارات في مباراته الأولى تحت قيادة الوطني محمد الجالبوت، ذاكرة الفوز على حساب «الذئاب» 2-1، وسجل هدفي «الصقور» دارلينجتون في الدقيقة 4، و«البديل» فهد باروت في الدقيقة 75، فيما سجل مايد المسماري هدف الفجيرة الوحيد في الدقيقة 78، ورفع «الصقور» رصيده إلى 41 نقطة.



ترتيب فرق الصدارة



حتا: 47 نقطة

دبا الحصن: 45

الإمارات: 41

الحمرية: 40