الإثنين 27 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

توتنهام يغتال بوتر برصاصة الرحمة!

توتنهام يغتال بوتر برصاصة الرحمة!
26 فبراير 2023 19:44

لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
مارتينيز.. «المدافع القاتل»!
هالاند يحطم أجويرو ويطارد رقمين!

فاز توتنهام هوتسبير 2-صفر على غريمه وضيفه تشيلسي في قمة لندنية، ليعزز موقعه في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم أوليفر سكيب بهدف لتوتنهام بتسديدة قوية في أول دقيقة من الشوط الثاني، وأضاف الهداف هاري كين الهدف الثاني من مدى قريب بعد متابعة ركلة ركنية في الدقيقة 82.
وأصبح رصيد توتنهام 45 نقطة من 25 مباراة، ويتقدم بأربع نقاط على نيوكاسل يونايتد خامس الترتيب الذي خاض 23 مباراة وسيلعب أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس رابطة الأندية اليوم.
واستمرت معاناة تشيلسي، رغم الإنفاق ببذخ على تدعيم صفوفه الشهر الماضي، وتجمد رصيده عند 31 نقطة من 24 مباراة ويحتل المركز العاشر بعدما بقي دون فوز للمباراة الخامسة على التوالي.
وهذه الخسارة التاسعة لتشيلسي في الدوري هذا الموسم، ما سيزيد الضغط بكل تأكيد على المدرب جراهام بوتر الذي بات قريباً من الرحيل عن النادي في ظل الإنفاق الكبير في فترة الانتقالات الأخيرة، من دون مردود.
وتلقى حكيم زياش لاعب تشيلسي بطاقة حمراء في الشوط الأول بعد اشتباكات بين لاعبي الفريقين، قبل أن يكتفي الحكم ببطاقة صفراء بعد مراجعة اللقطة في شاشة حكم الفيديو المساعد.

توتنهام
تشيلسي
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
زيلينسكي
عربي ودولي
الرئيس الأوكراني يقيل قائداً عسكرياً كبيراً
اليوم 07:14
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي الإندونيسية
اليوم 07:09
بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو
الرياضي
بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو
اليوم 02:30
ميسي يضيف ضحية جديدة بالهدف 700
الرياضي
ميسي يضيف ضحية جديدة بالهدف 700
اليوم 01:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©