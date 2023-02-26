للعام الثاني.. بولونيا يبدد أحلام الإنتر

بولونيا(رويترز)

تبددت على ما يبدو آمال إنتر ميلان في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بخسارته 1-صفر أمام مضيفه بولونيا اليوم الأحد.

وعلى نفس الملعب الذي أنهى فيه بولونيا تطلعات إنتر ميلان في الفوز باللقب الموسم الماضي، تكبد الفريق الضيف الخسارة بفضل هدف سجله ريكاردو أورسوليني.

وتجمد رصيد فريق المدرب سيموني إنزاجي عند 47 نقطة من 24 مباراة، بفارق 18 نقطة خلف نابولي المتصدر، الذي فاز 2-صفر على إمبولي أمس السبت. ويحتل بولونيا المركز 13 برصيد 42 نقطة.

وهز موسى بارو لاعب بولونيا الشباك في الدقيقة 12، لكن الحكم لم يحتسبه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب التسلل.

وهيمن إنتر على الكرة لفترات قصيرة في الشوط الأول، لكنه لم يصنع الكثير من الفرص إذ لعب لاوتارو مارتينيز ضربة رأس أخطأت طريقها إلى المرمى، من عرضية أليساندرو باستوني وعلت تسديدة هنريخ مخيتاريان العارضة في مناسبتين.

واستمر الأداء الهجومي من بولونيا في الشوط الثاني وتصدى أندريه أونانا حارس مرمى إنتر لمحاولتين من روبرتو سوريانو ودومينجيز.

وحاول أيضا روميلو لوكاكو والبديل إيدن جيكو التسجيل لإنتر، لكن بولونيا سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76، عندما انطلق أورسوليني ليستغل تمريرة زميله يردي شوتن ويهز الشباك.

وفي أبريل الماضي، فاز بولونيا 2-1 على إنتر ليمنح ميلان دفعة في سباق اللقب.