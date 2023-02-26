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الرياضي

أوشي يتألق بـ «رباعية الصفوح» في جبل علي

أوشي يتألق بـ «رباعية الصفوح» في جبل علي
26 فبراير 2023 18:18

عصام السيد (دبي)

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تألق الفارس الأيرلندي تاج أوشي، حين حقق رباعية «سوبر هاتريك» في سباق الصفوح، الذي أُقيم بمضمار جبل علي، ظهر اليوم، في أمسية سباقه العاشر لهذا الموسم، وتألف من 7 أشواط خُصصت للخيول المهجنة الأصيلة، ما عدا الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، وبلغ عدد الخيول المشاركة في الأمسية 96 خيلاً، فيما بلغت القيمة الإجمالية لجوائزها 502 ألف درهم، وشهد السباقَ حشد جماهيري كبير من محبي السباقات.
وأكد «أيه إف متكافل» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، حسن ترشيحه في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب كأس الخيول العربية الأصيلة للإنتاج المحلي البالغة جائزته 50 ألف درهم، برعاية الساحل للمقاولات، وسجل البطل 1:35:98 دقيقة.
وخطف «جولدن آرش» لإسطبلات الراشد، بإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك دوبس، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب جائزة الخيول المبتدئة البالغة جائزته 60 ألف درهم برعاية (إسكانا ـ تكافل)، مسجلاً 1:27:31 دقيقة.
وحصد «إمبريزون» لنقابة بوسلي، وبإشراف راشد بورسلي، وقيادة ادري دو فريز، جائزة الشوط الثالث لمسافة 1200 متر (تكافؤ) على لقب كأس بنك دبي التجاري البالغة جائزته 64 ألف درهم، وسجل البطل 1:13:48 دقيقة.
وخطف «ليدنج سبيريت» لتتش جولد للسباقات، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، الأضواء من نجوم السرعة في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر (تكافؤ) على لقب جائزة ذا كينلاند، البالغة جائزته 80 ألف درهم، مسجلاً 59:58 ثانية.
وحلق «ساوذرن أرتيست» لفترياتي هاي، بإشراف بوبات سيمار «ثنائية» وقيادة تاج أوشي «ثلاثية» بكأس أبطال المستقبل البالغة جائزته 100 ألف درهم برعاية «شادويل» في الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 1400 متر، وسجل البطل 1:25:06 دقيقة.
وانتزع «جوست أوف ذا مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، بإشراف بوبات سيمار «ثلاثية»، وقيادة تاج أوشي «رباعية»، سادس الأشواط المخصص لمسافة 1800 متر (تكافؤ) على لقب كأس الصفوح البالغة جائزته 72 ألف درهم، برعاية سلسلة سباقات الإمارات للسرعة، مسجلاً 1:51:24 دقيقة.
وكان مسك الختام «جاستس بروتوكول» لسعيد حميد الطاير، بإشراف إسماعيل محمد وقيادة فرناندو جارا، في الشوط السابع لتحدي الميل (تكافؤ)، البالغة جائزته 76 ألف درهم برعاية مضمار جبل علي، مسجلاً 1:38:67 دقيقة.

مضمار جبل علي
الخيول المهجنة الأصيلة
دبي
تاج أوشي
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