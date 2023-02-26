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خلاف حاد على «تركة» رئيس الزمالك

خلاف حاد على «تركة» رئيس الزمالك
26 فبراير 2023 17:51

القاهرة (الاتحاد)
رغم اتفاق غالبية أعضاء مجلس إدارة الزمالك على تولي النائب سليمان وهدان مهمة رئاسة النادي بشكل مؤقت، لحين حسم مصير رئيس المجلس مرتضى منصور بالعودة من عدمه بعد قضائه مدة الشهر عقوبة السجن، ورغم التصويت في الجلسة العاجلة التي عقدها المجلس أمس عقب حكم محكمة النقض بتأييد حبس رئيس النادي بتهمة سب محمود الخطيب رئيس الأهلي، إلا أن خالد لطيف رفض الاعتراف بالقرار وطلب التصويت مرة أخرى في حضور جميع أعضاء المجلس بعد العودة من رحلة تونس اليوم، وذلك لسببين الأول أن لطيف يرى نفسه الأحق بالمنصب كونه أمين صندوق للنادي وسليمان وهدان عضو مجلس إدارة مكلف بالقيام بمهام نائب الرئيس بعد رحيل النائب الأصلي مصطفى هدهود.
وتحسم جلسة مجلس الإدارة اليوم الخلاف الدائر في هذا الشأن، حيث تشير المصادر إلى أن التصويت سيصب في صالح النائب سليمان وهدان، الذي يفضله أحمد مرتضى منصور عضو المجلس الذي يمتلك تأثيراً على عدد كبير من الأعضاء، كونه قريب منهم ولديه علاقة جيدة معهم وأبرزهم جمال عبد الحميد وأحمد دعبس وبسنت جوهر وعلاء مقلد ومحمود محمد طه.
وترددت أنباء في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن نية سليمان وهدان الموافقة على تقسيط غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي، الأمر الذي فتح جبهة من الغضب على الرئيس المؤقت المنتظر للزمالك، لكن مصدر مقرب من المجلس نفى هذه الشائعة وأكد أن الهدف منها إثارة غضب جمهور النادي على وهدان.

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