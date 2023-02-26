مطر الدرمكي: العين لا يبحث عن مبررات لخسارة السوبر

معتز الشامي (دبي)

أكد الدكتور مطر الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن «الزعيم» لا يمكن أن يبحث عن مبررات للنتائج، مهما كانت الأسباب، وقال: الشارقة فريق جيد، وكان منافساً قوياً للعين على لقب السوبر.

وأضاف: نهنئ الشارقة بمناسبة الفوز والتتويج باللقب، واهتمام «الزعيم» حالياً ينصب على أهم البطولات بعد أن تم طي ملف كأس السوبر مع صافرة نهاية مباراة الأمس، خصوصاً أن العين منافس أساسي على ثلاث بطولات حالياً، هي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولا تزال الطموحات كبيرة، والثقة قائمة في الفريق والجهازين الفني والإداري لتحقيق تطلعات الجماهير، والعودة لمنصات التتويج قريباً.

وأكمل: من أهم مكاسب نادي العين وركائزه الثابتة هو جمهوره الوفي، الذي تفوق على نفسه وكان العلامة الفارقة في المباراة، من خلال التشجيع المثالي والحالة الإيجابية والجمالية التي رسمها على مدرج استاد آل مكتوم بنادي النصر، ونعتذر لهم لعدم الفوز بلقب السوبر، والمؤكد أن الكل يعمل ويخطط ويجتهد من أجل الفوز، ولكن في كل مباراة هناك فريق فائز وآخر خاسر، وتركيز العين حالياً على البطولات الأهم والأكبر من السوبر.

وأضاف: العين سيعود للتدريبات أكثر قوة من ذي قبل، فالفريق منذ بداية العام الحالي 2023 كسب كافة التحديات التي خاضها، أمام جميع المنافسين بالفوز المستحق للفريق الذي يتمتع بشخصية قوية، وعقلية الانتصارات وروح العائلة الواحدة، ولا يمكن أن يتأثر بخسارة مباراة، بل رغبة واحترافية اللاعبين ستمكنهم من تجاوز ظروف خسارة اليوم التي ستكون دافعاً لهم من أجل التعويض خلال التحديات القادمة.

وعلى الجانب الآخر، يعود العين للتدريبات مساء اليوم، بعد الراحة السلبية لمدة 24 ساعة، التي منحها الجهاز الفني للاعبين، حيث يستعد «الزعيم» لمواجهة الجولة الـ 18 من الدوري أمام نادي دبا على استاد هزاع بن زايد يوم الخميس المقبل، والتي سيدخلها الفريق بدوافع الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة بقوة على صدارة الترتيب، حيث يحتل العين المركز الثالث بفارق نقطتين فقط عن شباب الأهلي، ويسعى لمواصلة حصد النقاط، على أمل تعثر الفرسان والوصل، الذي يحتل الترتيب الثاني بفارق نقطه بينه وبين العين.