زفيريف يزور «متحف المستقبل»

دبي (الاتحاد)

كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن زيارة النجم ألكسندر زفيريف، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية والمصنف الثاني عالمياً في جولة رابطة محترفي التنس للعام الماضي، والذي يُعد أعلى تصنيف في مسيرته المهنية، إلى متحف المستقبل الشهير في إمارة دبي للاطلاع على لمحة حول شكل المستقبل المتوقع في 2071.

وتعرّف النجم الألماني البالغ من العمر 25 عاماً والمتأهل إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة عام 2020، خلال زيارته على الصرح المعماري المذهل الذي صنفته مجلة «ناشونال جيوجرافيك» ضمن أجمل 14 متحفاً في العالم.

وأبدى زفيريف إعجابه بما يحتضنه متحف المستقبل من معروضات مذهلة، حيث التقى بحيوان آلي وصعد على متن مركبة فضائية تحمل اسم الأمل، تيمناً بمسبار الأمل الذي أطلقته دولة الإمارات إلى المريخ.

وتوقف زفيريف بعدها في مكتبة الحمض النووي، التي تحتوي أكثر من 2400 نوع مختلف من الحمض النووي للثدييات والنباتات الورقية والديدان الحلقية والرخويات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ألكسندر زفيريف خلال تأمله التصميم الخارجي لمتحف المستقبل والمستوحى من فن الخط العربي: استمتعتُ بزيارتي إلى متحف المستقبل، الذي يتمتع من الخارج بتصميمٍ معماري رائع ومميز ويحتضن العديد من المعروضات المذهلة في الداخل، ومن البديهي أن يتم تصنيف متحف المستقبل باعتباره أحد أجمل المباني في العالم، لا سيما بفضل المزايا الجمالية العديدة التي يتفرّد بها.