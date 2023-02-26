«أبطال الموتوسيرف» يعزفون «لحن التميز»

أبوظبي (الاتحاد)



سجلت الجولة الأولى من بطولة الإمارات للموتوسيرف، والتي أقيمت على «كاسر الأمواج» في العاصمة أبوظبي نجاحاً فنياً كبيراً، بعدد المتسابقين المشاركين في فئات البطولة الأربع، والإقبال الكبير على المشاركة، والذي وصل إلى 24 متسابقاً في المنافسة التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وشهدت فئة الناشئين فوز المتسابقة متاياس نوفوتني من التشيك بالمركز الأول، وتبعتها مواطنتها إليسكا ماتسوكوفا، وفارس رمضان من الكويت.

وفي فئة السيدات، حلت إليكسا ماتسوكوفا في المركز الأول، وتبعتها أنيتا ستلوكالوفا وليندا لوكسشنايدر، وجميعهن من التشيك، وفي فئة «التشالنجر» حقق الكويتي مبارك الفاضل المركز الأول، وتبعه عبيد محمد الهاملي «الإمارات»، وعبد الرزاق البغلي «الكويت»، وسجل المشاركون في فئة الماستر الفئة الأقوى أفضل الأرقام، حيث حل لوكاس زاهورسكي في المركز الأول، وتبعه أليكس لوكسشنادير وماتياس كوليش وجميعهم من التشيك.

وكرم الفائزين في الختام خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي، وأحمد إبراهيم الطاهر مشرف عام السباق.