البرازيلي ماتشادو بطل «الخفيف» في «دولية محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

واصل البرازيلي برونو ماتشادو، سيطرته على لقب «وزن الخفيف» في بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، بعد تتويجه للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه في النزال الرئيسي بالنسخة الدولية الـ 36، التي أقيمت على صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي، أمس.

وفاز ماتشادو، الذي أكد جدارته وسجله المميز بلقب وزن الخفيف في البطولة للمرة الثالثة، بعد تغلبه على الكوري الجنوبي يون جاي جونك بالاستسلام.

حضر منافسات البطولة، وتوج الفائزين، الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، بحضور الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، والشيخ فيصل بن طارق بن فيصل القاسمي، وشهدت 11 نزالاً قوياً ومثيراً، وسط حضور جماهيري كبير من محبي الفنون القتالية المختلطة في الإمارات والمنطقة والعالم.

كما حضر المنافسات وتوج البطل، عبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث، وخبير الجو جيتسو العالمي، البرازيلي هنز جريسي.

أما عن النزالات الأخرى، فقد تغلب الكازخستاني أسلوجان يختنحولي على منافسه الأرجنتيني إيملينانو سوردي بالضربة القاضية الفنية في ثاني الجولات لوزن الخفيف الثقيل، وتمكن المغربي أكزافيير علاوي من الفوز على الفلبيني جيسون ماركالو بالإخضاع في وزن الديك.

وفي نزال السيدات الوحيد، نجحت السويدية جوزفين نستون في المحافظة على سجلها خالياً من الهزائم، بفوزها على الأسترالية جاسنتا أوستن بقرار الحكام في وزن الريشة.

وحقق الكازخستاني بكزات المخان فوزاً صعباً على الأرجنتيني ماورو ماستروماريني، بقرار الحكام في وزن الديك، واحتفظ السلوفاكي إستيفان فويشاك بسجل نظيف، بفوزه على المغربي سفيان بوكوشو، بقرار الحكام في وزن الثقيل، وقلب الفلبيني جينيل فرانسيسكو النزال لصالحه وتغلب على الروسي شاميل محمدوف بالإخضاع في وزن الديك، وفاز البرازيلي فيكتور نونيز على الويلزي أرون أبي بقرار الحكام في وزن الذبابة.

وعلى هامش النزالات، تم الإعلان عن عودة التحدي مرة أخرى بين الأردني علي القيسي، الذي يدافع عن لقب وزن الريشة أمام والكندي جيسي أرينت في مايو المقبل.

وأكد فؤاد درويش أن النجاحات التي حققتها البطولة على مدار النسخ السابقة تحسب للإمارات والعاصمة أبوظبي عاصمة الفنون القتالية.

وأضاف: شاهدنا نزالات قوية، في النسخة الحالية من البطولة، بفضل وجود أقوى وأبرز المقاتلين من جميع أنحاء العالم، وستواصل البطولة تألقها وتفردها في النسخ المقبلة.

وأشار درويش إلى الحضور الجماهيري الكبير للبطولة، الذي يؤكد على جدارتها وقال: هناك أسباب كثيرة للنجاحات التي حققناها في تلك النسخة، أولها الدعم الكبير والمتابعة الحثيثة من عبدالمنعم الهاشمي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وفريق العمل.

من ناحيته، عبر البرازيلي برونو ماتشادو عن شكره لأبوظبي لدعمها له في مشواره، وصدم البطل الذي أنهى انهار باكياً بعد فوزه جمهوره أنه قرر الاعتزال بدعوى عدم التفرغ، لانه يعمل ويتدرب على خلال المقاتلين المحترفين.

وقال: لقد تعبت، أذهب يومياً لأخذ أبنائي للمدرسة صباحاً والذهاب للعمل الذي ينتهي في الخامسة، وأعاني في الذهاب إلى التدريب في دبي استعداداً للبطولات، بينما من أواجهمم متفرغون، أنا لا أعتبر نفسي لاعباً محترفاً، وإذا كنت كذلك لهزمت الجميع.

وبدوره، أشاد البرازيلي هنز جريسي بمواصلة محاربي الإمارات في تحقيق نجاحاتها وأهدافها، مشيراً إلى المستوى المذهل للنسخة الدولية من البطولة والنزالات القوية من نخبة المقاتلين، وهنأ البطل ماتشادو على الفوز المستحق.