«الوطنية لمحترفي الجو جيتسو» تنطلق في مصر 3 مارس



أبوظبي (وام)



تنطلق الأسبوع المقبل البطولة الوطنية الأولى لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، في الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية في مصر، التي من المقرر أن تنظمها الرابطة، بالتعاون مع شركة «FIT CLUB GROUP»، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الشريك الداعم 3 و4 مارس المقبل، برعاية بنك أبوظبي الأول.

وتستهدف البطولة توسيع قاعدة انتشار رياضة الجو جيتسو في مصر، نظراً للموقع الاستراتيجي الذي تحظى بين القارات الثلاث آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وما يقدمه ذلك من فرص للاعبين حول العالم لتبادل خبراتهم وصناعة قاعدة قوية للاعبين واللاعبات في أرض «الكنانة»، في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات بمصر الشقيقة على كافة المستويات والأصعدة.

ويتضمن الجدول الزمني للبطولة التي يرعاها بنك أبوظبي الأول البداية بنزالات البراعم من الأطفال والناشئين والأساتذة في اليوم الأول، بينما يشهد اليوم الثاني 4 مارس منافسات فئتي الشباب والمحترفين، أما مرحلة الميزان فتقرر لها أن تقام في اليوم الذي يسبق النزالات بنفس الصالة.

وشهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في المنافسات بكافة الفئات، حيث يقترب العدد حالياً من 500 لاعب ولاعبة، ويستمر باب التسجيل مفتوحاً حتى الغد.



ويشارك في النسخة الأولى من البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مصر، إذ تشهد مصر مؤخراً انتشاراً في الجو جيتسو، لما تحمله اللعبة من مهارات وتقنيات الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى القيم التي تميزها مثل احترام الخصم، والانضباط، والتواضع، والثقة بالنفس.

وتعتبر البطولة منصة مهمة لاستعداد أبطال الجو جيتسو في مصر لبطولات عالمية مختلفة تنظمها «AJP» حول العالم، أبرزها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والتي تقام في أبوظبي بالتعاون مع اتحاد الجو جيتسو، في نوفمبر من كل عام.

وأعرب عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، عن سعادته بإقامة أول بطولة جو جيتسو رسمية في مصر، تحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، مشيراً إلى أهمية البطولة التي تأتي ضمن عدد من الخطط والبرامج التي تنعكس إيجاباً على الرياضة والجو جيتسو بشكل خاص في مصر والمنطقة بشكل عام.

وقال الهاشمي: تجمعنا علاقات أخوية متينة مع الأشقاء في مصر على مر التاريخ وعلى كافة الأصعدة، وتسعى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين على الصعيد الرياضي، لما لها من تأثيرات إيجابية على الشباب، إذ تساعد في إعداد جيل رياضي قوي بدنياً وذهنياً قادر على خدمة مجتمعه والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن التعاون المثمر بين اتحاد الجو جيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو والشركاء في مصر يسهم في تنظيم عدة بطولات محلية ودولية يترقبها عشاق اللعبة بشغف كبير من الناحية الفنية والجماهيرية.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يسعدنا تقديم الرعاية للبطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في مصر، في خطوة تعكس التزام بنك أبوظبي الأول بأهدافه الرامية إلى المساهمة الإيجابية والفعالة في مبادرات التنمية البشرية والاجتماعية، بما يتجاوز حدود الإمارات إلى الدول العربية الشقيقة، ودائماً كنا من أبرز الداعمين لهذه الرياضة، انطلاقاً من حرصنا على تمكين الشباب والفتيات لترك بصماتهم في رياضة الجو جيتسو محلياً وإقليمياً، ليكونوا خير سفراء لوطنهم في البطولات الدولية، كما أنه لهذه المبادرات البنّاءة دور حيوي في توطيد أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين الإمارات ومصر.

يذكر أن رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، أعلنت أنها بصدد تنظيم البطولة القارية للرابطة في مصر، وأنه سيتم الإعلان عن موعدها قريباً في الموقع الإلكتروني الرسمي للرابطة، لتنضم إلى أجندة النشاط في الموسم 2023، ضمن أكثر من 200 بطولة تنظمها «AJP» في أكثر من 50 دولة حول العالم.