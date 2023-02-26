«الباب المفتوح» في عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك!

معتز الشامي (دبي)

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية، بياناً إعلامياً، يتعلق بمصير ومستقبل مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد قرار حبس المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، لمدة شهر، بالإضافة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ، وذلك لإدانته بحكم محكمة النقض، في سب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو ما يفتح باب الجدل حول منصور، وما إذا كان سيعود لرئاسة النادي بعد انقضاء فترة الحبس لمدة شهر، أم بات مستبعداً من عضوية النادي ولا يحق له الترشح مجدداً، كما لا يحق له رئاسة النادي من جديد.

فيما بددت وزارة الرياضة الشكوك، وأشارت في بيانها إلى أن المجلس سيكمل عمله باختيار رئيس جديد لأقرب جمعية عمومية، لإجراء انتخابات، وجاء البيان: في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض، بجلستها التي عقدت السبت 25 فبراير 2023 في الطعن رقم 17113 لسنة 92 ق، والمرفوع من رئيس نادي الزمالك، حيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

فإن وزارة الشباب والرياضة تود توضيح الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وتابع البيان: «قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك في مادتها رقم 41 بزوال العضوية، عن أعضاء مجلس الإدارة، في عدد من الحالات منها صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات، وفيما تقضي اللائحة الاسترشادية في مادتها رقم 23 على أن يتولى مجلس إدارة النادي باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه».

وأضاف البيان:«اهتداء بما سبق، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه، تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادي الزمالك»

وفسر قانونيون ذلك البيان بأنه إعلان بعدم عودة مرتضى منصور، لأن الوزارة أغلقت باب العودة، بعدما أقرت باستكمال المجلس هكذا برئيس مؤقت، لحين انتخاب رئيس ونائب، واستكمال مدة المجلس كما هو.

ووفق نص المادة 41 من اللائحة، يتم استبعاد عضو مجلس الإدارة في حال إدانته في قضايا جنائية أو قضايا مخلة بالشرف، وهو ما رد به المستشار محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي أمس، قائلاً: المستشار مرتضى منصور رئيس لنادي الزمالك حتى انتهاء دورته الانتخابية.

وأضاف: «النادي يعمل بشكل طبيعي، وينعم بالاستقرار لحين عودة المستشار مرتضى لتكملة مسيرة الإنجازات، وأقول للجماهير المصرية، لا تستمعوا للأكاذيب ومروجي الشائعات والفتن».

وهو ما يضع مستقبل النادي بين جبهتين أحدهما يظل مفتوحاً فيما أغلق الأخر في وجه عودة الرئيس المحبوس إلي قيادة دفة الأمور في النادي مجدداً، وهو ما ترسمه الأيام المقبلة.

من جانب آخر، استقر مجلس إدارة نادي الزمالك في اجتماعه مساء أمس، على تعيين النائب، سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة النادي، في منصب رئيس النادي بالإنابة، بعد عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة النادي طبقاً للوائح، وقال سليمان في تصريحات إعلامية أمس:«تم تكليفي من قبل أعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال رئيس النادي خلال الفترة المقبلة»