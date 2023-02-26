موسم ليفربول في هوليوود!

لندن (د ب أ)

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأنه ليس من المرجح أن "يتنافس منتجو هوليوود على حقوق موسم ليفربول الباهت"، لكنه رغم ذلك أبدى ثقة وتفاؤلاً بشأن نهاية مشوار الفريق في الموسم الجاري. ولا شك في أن التعادل مع كريستال بالاس سلبياً مساء أمس السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يكن رد الفعل الذي كان يتمناه ليفربول وجماهيره بعد صدمة الهزيمة الثقيلة للفريق على ملعبه أمام ريال مدريد الإسباني 2 / 5 يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك، يشعر كلوب بأنه بحاجة إلى تذكير الرافضين لهذا الواقع، ومن بينهم لاعبين بالفريق، بأن فريقه حصد نقطة من مباراته على ملعب كريستال بالاس، وقال المدرب الألماني: "أرى في عيونكم وكذلك في عيون اللاعبين أنه كأننا خسرنا المباراة. لم نخسر." وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"لن يكون هذا هو الموسم الذي سيحفظ في سجلات التاريخ ويقال عند النظر إليه: لنلقي نظرة على هذا الموسم مراراً وتكراراً. لن تنتج أفلام كبيرة أو شيئاً من هذا القبيل حول هذا الموسم، ولكن علينا أن نتجاوزه." وتابع :"لا يجب أنه عند الفوز نقول إن كل شيء رائع، وعندما نهدر نقطة، نقول كل شيء سيئ. علينا مواصلة المضي قدماً. نتقبل الأمور وننطلق من جديد. وهذا ما سنفعله."

وتابع :"بالتالي، لم يتغير شيئ الليلة. يمكن رؤية الأمر بطريقتين. لم نحقق الفوز، وهذا يبدو سلبيا للغاية. وحصدنا نقطة جديدة، وأعتقد أن هذا يبدو إيجابياً للغاية. ويمكنكم الاختيار ما بين الطريقتين."