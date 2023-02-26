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محمد بن سلطان يشيد بمشاركة فرق الإمارات في بطولة العالم

محمد بن سلطان يشيد بمشاركة فرق الإمارات في بطولة العالم
26 فبراير 2023 15:04

إندونيسيا (الاتحاد)


التقى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الفرق الإماراتية المشاركة بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، والتي اختتمت في مدينة كوبيكو على بحيرة توبا في جولتها الافتتاحية بإندونيسيا، كما زار فريق أبوظبي حامل لقب البطولة، وفريقي الشارقة والفيكتوري، لتقديم الدعم المعنوي لممثلي الإمارات، من خلال المنافسة التي أقيمت على مدار 3 أيام.
وشهد الشيخ محمد بن سلطان انطلاق السباق، والذي حضره جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا، و100 ألف متفرج.
وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بالمستوى الكبير للفرق الإماراتية والمشاركة والتمثيل للرياضة البحرية في أقوى منافسة دولية لهذه الفئة، والتميز الذي يرافقها في مشاركاتها البحرية، ورافقه خلال الزيارة عبد الله سالم الظاهري سفير الإمارات في إندونيسيا، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
وشهدت الجولة إقامة سباقين معاً، الأول في ظروف مناخية صعبة قليلاً، ومع استمرار حالة الجو في التغير وارتفاع حدة الرياح، تم إلغاء السباق الثاني.
وشهد السباق الرئيسي الأول فوز البولندي بارتيك مارسازلايك بالمركز الأول، وتبعه سامي سيليو «الشارقة»، إريك ستارك «الفيتكوري»، وجاء ثاني القمزي خامساً، وشهد السباق الأول فوز زورق «أبوظبي-1» بقيادة شون تورنتي بالمركز الأول، ولكن تم شطب دورة كاملة منه، بسبب احتساب انطلاقة خاطئة له في البداية، ليتراجع إلى المركز التاسع. 

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ومع الإعلان عن إلغاء السباق الثاني بسبب الرياح وارتفاع الأمواج، اكتفت اللجنة المنظمة بنتائج السباق الأول للجولة.

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