دعوات تطالب الخطيب بالتنازل رأفةً برئيس الزمالك

دبي(الاتحاد)

لا يزال الحديث دائراً حول مصير نادي الزمالك بعد حبس رئيسه المستشار مرتضى منصور، وقد شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات متسارعة بشأن مستقبل النادي، بعد قرار مجلس الإدارة تعيين النائب، سليمان وهدان، عضو مجلس الإدارة في منصب رئيس النادي «مؤقتاً» لحين عقد أقرب جمعية العمومية للدعوة لانتخاب رئيس جديد لنادي الزمالك.

فيما صدرت بعض المطالب لرئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، بالتنازل عن القضايا التي تم حبس مرتضى منصور بسببها، رأفة بوضع رئيس نادي الزمالك وكبر سنه حيث قارب على الـ70 عاماً.

من جهته أكد المستشار أشرف عبد العزيز، المحامي، في تصريحات إعلامية، أن محمود الخطيب يعد رمزاً للجماهير الأهلاوية وللنادي الأحمر، ويعتبر أحد أساطير الكرة المصرية والعالمية، ويعرف عنه دماثة الخلق، وتابع: «أتمنى أن يتنازل الخطيب عن القضايا لتكون بداية مصالحة كبيرة بين الناديين الكبيرين، ويخرج مرتضى منصور، الذي أتمنى خروجه من المحبس، كزميل مهنة»

وتابع في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب على قناة أم بي سي مصر: «أن إسقاط القضية بالتنازل، لن يعفي مرتضى منصور من المادة 41 ولن تعيده للزمالك، ولكن رأفة بسن رئيس النادي، فضلاً عن كونه أحد زملاء مهنة المحاماة، ما يقتضي عليّ ضرورة طرح تلك المبادرة، وانتظار ردة فعل إدارة الأهلي»