«مئوية» نابولي و«نزيف» الريال!

عمرو عبيد (القاهرة)

تعتقد صحيفة «ماركا» أن أتلتيكو قد أقصى ريال مدريد من سباق لقب «الليجا»، بعد إجباره على الخروج متعادلاً في «ديربي مدريد» بالجولة 23، حيث ترى فرص «الملكي» صعبة جداً في استمرار ملاحقته برشلونة، ونشرت تقريراً عبر موقعها الرسمي بعنوان «النزيف الذي أضاع الليجا»، كتبت فيه أن الفريق منذ فوزه على «البارسا» في أكتوبر من العام الماضي، فرّط بصورة غريبة في 15 نقطة ليحصد 27 من إجمالي 42، في حين أن «كتيبة تشافي» اقتنصت 37 نقطة من 39 متاحة، ولهذا لا تبدو «الليجا» ضمن أولويات «الريال» في الفترة الحالية من الموسم.

وجاء عنوان غلاف «آس» طريفاً بعدما قالت إن الدوري الإسباني ليس «الشامبيونزليج» ولهذا لا يظهر «الملكي» محلياً بصورته الشرسة مثلما يفعل في دوري الأبطال، وسارت على نهج جارتها المدريدية في التأكيد على ابتعاد لقب الدوري عن فريقها، وهو ما تراه موندو ديبورتيفو «فرصة ذهبية» لا تُعوض من أجل حسم اللقب الثاني هذا الموسم لمصلحة برشلونة، بعد كأس السوبر، وكتبت أن «مخالب الأتليتي» قدمت هدية كبيرة لـ«البارسا»، بينما كتبت سبورت أن «الليجا» تطارد «البلوجرانا» بكل الطرق وأن هذا اللقب لا يُمكن إفلاته أبداً، وأن عثرة الريال قد تمنح الفريق الفرصة لزيادة الفارق على القمة إلى 10 نقاط!

واستمرت «المطاردة المثيرة» في سباق آخر بالدوري الإنجليزي لتخطف الأضواء بالطبع فوق أغلفة الصحف هناك، وأشادت «ذا أوبزيرفر» بالبرازيلي مارتينيلي الذي منح أرسنال فوزاً غالياً على ليستر سيتي بهدفه الوحيد في الجولة 25، ليحافظ على القمة آمنة مؤقتاً بين يدي «المدفعجية»، ولحق به «السيتي» برباعيته في شباك بورنموث لتخرج «إكسبريس» وتنقل الإطراء الذي وجهه جوارديولا للنرويجي هالاند، ووصفته الصحيفة بـ«مهاجم بيب المحبوب»، أما «ستار سبورت» فتباكت على حال ليفربول الذي يسير في طريق «من سيئ إلى أسوأ»، لتتساءل: هل هذا الطريق الصحيح بالنسبة للمدرب كلوب؟

وأخيراً في إيطاليا، لا صوت يعلو فوق صوت أهداف وانتصارات نابولي التي تتواصل من جولة إلى أخرى، ووصفت «كورييري ديللو سبورت» الوضع الحالي بـ«سلسلة السماوي المذهلة»، بعدما وصل الفريق إلى 8 انتصارات متتالية منذ الهزيمة أمام إنتر ميلان في يناير الماضي، وتحدثت عن الأداء «الخارق» الذي يقدمه فيكتور أوسيمين وسلسلته التهديفية المخيفة هو الآخر، بينما أشارت «لاجازيتا» إلى أن الفريق يقترب بقوة من حصد 100 نقطة في «الكالشيو» إذا استمر على نفس النهج الرائع الذي يقدمه حالياً.