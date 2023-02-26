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برشلونة يبحث عن الفوز العاشر في العودة الأولى

برشلونة يبحث عن الفوز العاشر في العودة الأولى
26 فبراير 2023 14:45

برشلونة (الاتحاد)
سيكون برشلونة أمام محاولة توسيع فارق الصدارة في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يقوم بزيارة ألميريا لأول مرة منذ نحو تسع سنوات في 2014، حيث لم يتواجد النادي الكتالوني في ملعب الفريق الواقع في جنوب إسبانيا طوال هذه المدة، بسبب غياب منافسه لفترة طويلة عن دوري الدرجة الأولى.
ويعود برشلونة متصدر الدوري إلى العمل بعد 24 ساعة بالضبط من ديربي مدريد، الذي صب لصالحه بعد تعادل ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد 1 - 1.
سيسعى تشافي ليحقق فريقه الفوز في مواجهة ألميريا، في أول زيارة له إلى ملعب «باور هورس» منذ عام 2014، وقد انتهت جميع المواجهات التسع الأخيرة لبرشلونة مع الأندلسيين بفوز البلوجرنا، الذي يتطلع لتحقيق فوزه العاشر على التوالي أمام منافسه، لكن فريق ألميريا الحالي يمكن أن يشكل خطراً عندما يلعب في منزله، خصوصاً أنه أصبح بحاجة لكل نقطة ممكنة بعد تراجع إلى مناطق خطر الهبوط، حيث يحتل حالياً المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة بعد فوز فالنسيا على ريال سوسيداد بهدف نظيف ليلة أمس.

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