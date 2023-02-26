«عجبان» يتصدر اليوم الثالث لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية



أبوظبي (وام)



حقق الفحل «ع ج عجبان» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، أعلى معدل خلال منافسات اليوم الثالث لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية 2023، التي أقيمت بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، تحت رعاية وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وتنظم المنافسات جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 276 خيلاً من أنقى سلالات الخيول العربية الأصيلة، من داخل الدولة وخارجها.

وشهدت المنافسات أيضاً ثنائية لخيول مربط دبي، وجاء تفوق «ع ج عجبان» في شوط الفحول عمر 4 سنوات وما فوق «أ»، عندما أحرز المركز الأول مسجلاً 93.30 نقطة، وهو الأعلى خلال المنافسات والبطولة حتى الآن.

وكانت المنافسات قد افتتحت بشوط فئة الأمهار عمر 2 و3 سنوات القسم «ج»، الذي تصدره «فلاح الهواجر» لمربط الهواجر، وحقق 91.80 نقطة، ونال المركز الأول في القسم «د» المهر «دي راسل» لمربط دبي، وسجل 91.50 نقطة.

أما فئة الفحول عمر 4 سنوات وما فوق، القسم «ب»، فقد شهدت تألق «دي شيماز» لمربط دبي الذي أحرز المركز الأول محققاً 91.90 نقطة، فيما ذهبت صدارة القسم «ج» إلى «اعمار ايه في أي» لمحمد بن سلمان أنور، الذي حقق 92.10 نقطة.

وحصد «جيان دي نوتياك» لبدر عدنان أحمد آل علي، صدارة القسم «د» لفئة الفحول عمر 4 سنوات وما فوق القسم آخر أشواط اليوم الثالث، محققاً 92.20 نقطة.