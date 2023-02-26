«سيدات شرطة دبي» يتألق في «تحدي الفرق التكتيكية»



دبي (الاتحاد)



أكد قادة فرق الوحدات الخاصة والتكتيكية «سوات»، المشاركون في النسخة الرابعة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، في المدينة التدريبية بالروية، أن النتائج التي حققها فريق شرطة دبي للسيدات، الفريق النسائي الوحيد المشارك في التحدي، أثبتت تواجده وبصمته ونافس بقوة في كافة المسابقات المصممة خصيصاً لفرق «السوات» للرجال.

وأشادوا بالتحضير الكبير للفريق من القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكدين أن المنافسات أظهرت قدرات الفريق النسائي العالية في الرماية والمداهمة والانضباط والعمل الجماعي المنتظم.

أبدى المقدم الركن يحيى سلطان البنعلي، رئيس وفد الفريق التكتيكي البحريني، إعجابه وثناءه على التجهيز العالي لفريق العنصر النسائي، مبيناً «أنه شاهد العرض الأول لفيلم تحدي الفرق التكتيكية في السينما قبل انطلاق المسابقة، واستوقفته مشاهد لفرق العنصر النسائي في شرطة دبي أثناء تنفيذ المداهمة، وكيف استخدمن وتعاملن بحرفية مع السلاح والانتقال والمداهمة.

ولفت المقدم البنعلي إلى أنهن بهذا الأداء والجاهزية تفوقن على الكثير من الفرق، مبيناً أن شرطة دبي لديها مدربون يملكون خبرة وإتقانا عالياً، لذلك أسهموا في تأهيل الفريق النسائي ليكون جاهزاً في كافة المنافسات، وللعمل في كافة الظروف والتعامل مع كافة التحديات من رفع أوزان وموانع وإصابة للأهداف.

وأضاف: أداء الفريق مُشرف ونرفع له القبعات، ومن الممكن تعميم هذه التجربة من قبل المسؤولين لدينا في البحرين.

وبدوره، وصف الرقيب أول سعد بن عايض الغامدي، مدرب منتخب قوى الأمن الداخلية في السعودية، فريق شرطة دبي النسائي بالحصان الأسود في البطولة، وقال: لو لم يكن لديهن انضباط عالٍ لم يكن ليصلن إلى هذه النتيجة، ولو لم يكن لديهن تخطيط مُتقن وتدريب ناجح وهدف واضح لم يكن ليستطعن تحقيق نتائج متقدمة في التحدي.

وأضاف: فريق شرطة دبي النسائي هو جوهرة البطولة، بالقدرات والإمكانيات التي ترجمها في الميدان والمنافسات، الفريق كسب الاحترام، وكسب الثقة، والمسؤولون عنه كانوا على قدر الرهان، وفخورون بما وصل إليه الفريق النسائي، وأيضاً بما وصلت إليه البطولة، وحضورنا في السعودية في البطولة نابع من الواجب الأخوي بين السعودية والإمارات، وسعيدون بنجاحها.