«بريد الإمارات» يصدر طوابع تذكارية لـ«أساتذة البادل»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة بريد الإمارات إصدار طابعين بريديين تذكاريين بمناسبة بطولة الإمارات التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل، وبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل - أبوظبي 2023.

ويستوحي التصميم المعاصر للطابعين من رياضة البادل، بحيث يعرض تصميم الطابعين وطباعتهما على شكل مضربين للبادل «واحد لكل بطولة»، تخليداً للمناسبات الرياضية المحلية والدولية التي تحتضنها الدولة.

حيث تعد البطولات العالمية لأساتذة البادل المقامة، ضمن جولة «ورلد بادل تور» العالمية أبرز حدث رياضي للمحترفين في هذه الرياضة على مستوى العالم، وتم تنظيم بطولة الإمارات التأهيلية للجولة العالمية، برعاية «مجموعة بريد الإمارات» بالشراكة مع «اتحاد الإمارات للبادل تنس» و«مجلس أبوظبي الرياضي»، حيث أقيمت فعالياتها على مدى ثلاث عطل نهاية أسبوع في كل من أبوظبي ودبي والشارقة بين 27 يناير و12 فبراير.

وشهدت البطولة التأهيلية مشاركة أكثر من 190 لاعباً ولاعبة بادل محترف من المواطنين والمقيمين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وحصلت الفرق الفائزة على بطاقات للمشاركة في جولة التصفيات التأهيلية لبطولة «مدن العالمية لأساتذة البادل - أبوظبي 2023».

وانطلقت فعاليات بطولة «مدن العالمية لأساتذة البادل - أبوظبي 2023»، أولى البطولات الاحترافية في موسم عام 2023 من جولة «ورلد بادل تور» العالمية، يوم 21 فبراير 2023 واستمرت حتى 26 فبراير في باب النجوم في جزيرة الحديريات في أبوظبي. كما نظم البطولة «مجلس أبوظبي الرياضي» بالشراكة مع «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، وشارك فيها 128 من أبرز لاعبي ولاعبات البادل المحترفين من مختلف أنحاء العالم.

تعكس مشاركة «مجموعة بريد الإمارات» بهذا الحدث الرياضي الهام التزامها بتعزيز الرياضات في الإمارات والمنطقة وتحفيز أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة بريد الإمارات»: «نفخر بمشاركتنا في بطولة الإمارات التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل، بصفة الراعي الرسمي، وفي بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل 2023، كأحد الرعاة الذهبيين، ونحن على ثقة بأن الطابعين الجديدين سينالان استحسان محبي الرياضة وجامعي الطوابع بفضل تصميمها المبتكر والمتميز، بالإضافة إلى ذلك، نود تأكيد التزامنا بمواصلة العمل في إطار تعاوننا مع اتحاد الإمارات للبادل تنس والمجالس الرياضية في جميع إمارات الدولة لتعزيز تنمية الرياضة في المجتمع».

وأضاف: تحرص مجموعة بريد الإمارات على رفد الرياضيين الشباب بكافة سبل الدعم وتحفيزهم على المشاركة في المسابقات المحلية والعالمية، ونسعى إلى المساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للرياضات.

ويتم إطلاق الطابعين البريديين التذكاريين الجديدين بشكل رسمي خلال نهائيات بطولة «مدن العالمية لأساتذة البادل - أبوظبي 2023»، وسيكونان متوفرين في جميع مراكز سعادة المتعاملين التابعة لـ «بريد الإمارات» ومتجر «بريد الإمارات» الإلكتروني.