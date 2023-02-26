العجلة: السر في «الجماعية»



علي معالي (دبي)



أشار عبدالله العجلة رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم، إلى أنه للمرة الأولى لا يعتمد «الملك» على صانع اللعب رقم 10، حيث إن الجماعية سر أداء الفريق خلال المباريات، وأكبر دليل ما شاهدناه في لقاء القمة أمام العين، والتي أظهرت وجه «الملك» الجماعي والقوي من دون الاعتماد على «الرقم 10».

وقال: الدافع لدى اللاعبين كبير للفوز بـ«السوبر»، بعد الخسارة أمام خورفكان في «الجولة 17»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وكانت سبباً في تحفيز اللاعبين والإصرار على الفوز، ونيل اللقب الذي يسهم في رفع المعنويات وزيادة الإصرار على المضي بثبات خلال الدوري والكأس.

وعن طريقة لعب كوزمين خلال مباراة العين، والتي تعتمد على الدفاع وسلاح المرتدات، قال: المدرب يتبع الأسلوب الفني الذي يراه مناسباً لبلوغ الهدف، ورغم أن جماهير الشارقة متعودة على اللعب الممتع، إلا أن المدرب يلجأ إلى «الجماعية»، الكل يدافع ويهاجم ويسجل، ويعتبر كايو اللاعب المؤثر بمهارته العالية بطبيعة الحال وهو ما أظهره وبقية زملائه أمام العين.

وأضاف: نتائج الفريق تأثرت بعض الشيء بفترات التوقف، ونحاول تدارك ذلك على قدر الإمكان، ونكرس ثقافة المنافسة على البطولات بين اللاعبين، لأن جمهورنا يطلب اللعب الممتع مع الفوز، كما أنه مؤثر وداعم قوي للفريق متى حضر إلى المدرجات، ونسعى دائماً إلى تقديم ما يسعده.

وقال العجلة: البطولة بداية موسم بالنسبة للشارقة، وطموحاتنا ما زالت كبيرة، في ظل وجودنا بالمنافسة على كل الألقاب، سواء دوري أدنوك للمحترفين أو كأس رئيس الدولة، وهذا حق مشروع لنا، ونبحث ونخطط له، وأرى أن المنافسة قوية على الدوري بين 5 فرق، هي شباب الأهلي والشارقة والعين والوصل والوحدة، مع الوضع في الاعتبار الجزيرة، والفارق في النقاط ليس كبيراً، وأعتقد أن المنافسة تنحصر بوضوح بين 3 فرق، في نهاية «الجولة 21».