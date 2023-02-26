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البحرين تجمع «ذهب» الفردي والفرق في مونديال القدرة

البحرين تجمع «ذهب» الفردي والفرق في مونديال القدرة
26 فبراير 2023 13:15

محمد حسن (أبوظبي)
قاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بطل الفردي ببطولة العالم للقدرة، منتخب البحرين للفوز بالميدالية الذهبية لبطولة الفرق، التي تم إعلانها بعد ختام البطولة، التي أقيمت في قرية بوذيب العالمية للقدرة في الختم بأبوظبي.
وحقق الفريق الفرنسي، المركز الثاني والميدالية الفضية لبطولة الفرق، فيما حقق الفريق البرتغالي المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وضم الفريق البحريني بجانب بطل الفردي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، كلاً من حسن جعفر ميرزا الذي كان ترتيبه الرابع، وعبد الرحمن الزايد، الذي حل في المركز الثامن عشر.
أما الفريق الفرنسي صاحب الفضية فقد تكون من فرجينا أدجار، التي حلت المركز الحادي عشر، وفينسنت جوادريوت في المركز الثاني عشر، وكلمنتاين تشواد في المركز الثالث عشر، وفيليبي توماس في المركز الرابع عشر، فيما تألف الفريق البرتغالي من لينور موريرا الذي حل في المركز السابع، ومارجريتا كوستا التي حلت في المركز الخامس والعشرين، وآنا بارباس التي حلت في المركز السادس والعشرين.
وتقام بطولة العالم للقدرة بنظام الفردي والفرق، ويحق لكل دولة مشاركة تكوين فريق من 4 فرسان على أن يكمل على الأقل ثلاثة منهم السباق، ويتم احتساب أفضل زمن لهم، وبلغ عدد الفرق في البطولة 23 فريقاً.

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