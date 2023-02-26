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الرياضي

سيف بن فطيس يحرز فضية آسيا للرماية

سيف بن فطيس يحرز فضية آسيا للرماية
26 فبراير 2023 13:30

دبي (الاتحاد)
أحرز سيف بن فطيس المنصوري لاعب منتخبنا الوطني للرماية الميدالية الفضية في بطولة كأس أسيا للرماية والمقامة بالكويت، كما أحرز الميدالية البرونزية في بطولة أمير الكويت 2023.
وكان في استقبال سيف بن فطيس عند عودته، المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية وطلال هندي المدير التنفيذي لاتحاد الرماية .
وأشار سيف بن فطيس المنصوري أن هذا الفوز ما كان ليتحقق لولا الدعم الرياضي المنتظم والمقدم من اتحاد الرماية برئاسة الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، موجهاً الشكر إلى الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم على دعمه الكبير لمسيرته الرياضية، مؤكداً أن المشاركة الاسيوية تعد اختباراً حقيقياً قبل انطلاق البطولات الأسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .
وأكد الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الرماية أن المستويات والنتائج المميزة والأداء المشرف من رياضيينا في المشاركات الخارجية منذ بدء عام 2023، والتي أسفرت عن تحقيق 5 ميداليات ملونة، ثلاث منها بالبطولة العربية التي أقيمت هذا الشهر بالقاهرة مضافاً إليها ميداليتي الرامي سيف بن فطيس الفضية الآسيوية وبرونزية أمير الكويت، ما كانت لتتحقق لولا الدعم المستمر من الهيئة العامة للرياضة والتعاون مع اللجنة الاولمبية الوطنية.
وأكد أن سيف بن فطيس رامٍ مجتهد ومحترف ولديه موهبة عالية، ويمكنه أن يكون رقماً صعباً في كافة البطولات، وقال: التوجه العام للاتحاد هو تحقيق مراكز متقدمة والتمثيل المشرف بشكل عام، وأن تكون مشاركة أبناءنا فعالة ومميزة مع تحقيق أفضل النتائج والأرقام مما يساهم في تشكيل شخصية البطل ويعزز الوعي لديهم بقيمة ومسؤولية تمثيل الوطن ورفع علم الدولة في المحافل الدولية .

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