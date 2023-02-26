التشيكية كريتشيكوفا تصنع التاريخ في دبي

مراد المصري (دبي)

أصبحت التشيكية باربورا كريتشيكوفا، المصنفة الـ30 عالمياً، خامس لاعبة في تاريخ جولات التنس للاعبات المحترفات، التي تنجح بالفوز على المصنفات الثلاث الأوليات عالمياً في نفس الأسبوع لتحقق اللقب، عندما رفعت «كأس الدلة» ليلة أمس السبت في ختام بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، التي عاشت ليلة ساحرة بحضور جماهيري كبير ملأ مدرجات الاستاد واهتمام عالمي باللقاء، وسط توقعات أن يزداد الحضور الجماهيري مع انطلاق الأدوار الرئيسية لمنافسات بطولة الرجال يوم غدٍ الاثنين بمشاركة نخبة من نجوم العالم.

وبعد تفوقها في دور الـ64 على الرومانية إرينا كاميليا بينجو المصنفة الـ39 عالمياً، فإن جميع انتصارات كريتشيكوفا تحققت أمام لاعبات أعلى منها تصنيفاً، فحققت الفوز في دور الـ32 على الروسية داريا كاساتكينا المصنفة السابعة عالمياً، وفي دور الـ16 على بيترا كفيتوفا المصنفة الـ12 عالمياً، لتنطلق بعد ذلك وتدخل التاريخ بالفوز على أرينا سابلينكا المصنفة الثانية عالمياً في الدور ربع النهائي، ثم على الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة الثالثة عالمياً في نصف النهائي، ليكون الختام بالفوز على المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيجا شفونتيك في المباراة النهائية، وبعد 91 دقيقة فقط احتاجت خلالها لمجموعتين للصعود على منصة التتويج.

وأعادت كريتشيكوفا الألق للاعبات التشيك في بطولة دبي، وهي التي أصبحت ثاني لاعبة تتوج باللقب من بلادها بعد مواطنتها بيترا كفيتوفا في عام 2013، وأنهت سلسلة من أربع خسارات متتالية للاعبات التشيك في النهائي، بحصد اللقب في النهائي الخامس.

واعتبرت كريتشيكوفا، أن ما تحقق إنجاز كبير بالنسبة لها، وقالت: أنا سعيدة للغاية ولدي احترام كبير لمنافستي إيجا شفونتيك التي تدفعني دائماً للأفضل، وأن أكون خامس لاعبة فقط في تاريخ الجولة التي أحقق الفوز على المصنفات الثلاث الأوليات، كان أمراً رائعاً، استمتعت باللعب والأجواء جاءت رائعة للغاية في دبي، وأشكر الجماهير التي ساندتني على المدرجات وجعلتني أعيش تجربة ساحرة للغاية.