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الرياضي

«القيصر» و«المهندس» يحتفلان بـ«السوبر القياسي»

«القيصر» و«المهندس» يحتفلان بـ«السوبر القياسي»
26 فبراير 2023 12:35

معتصم عبدالله (دبي)
جمعت فرحة «الرقم القياسي» في عدد مرات التتويج بلقب «كأس السوبر الإماراتي»، الثنائي أولاريو كوزمين المدرب الروماني لنادي الشارقة، و«المهندس» ماجد حسن لاعب وسط «الملك»، بعدما احتفلا باللقب الخامس في سجلاتهما الشخصية مع الشارقة على حساب منافسه العين 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت على استاد آل مكتوم بنادي النصر.
وبدت فرحة الثنائي كوزمين، وماجد حس مختلفة عن جميع نجوم الشارقة، بالتتويج «الخامس»، بعدما أضاف «القيصر» لقباً جديداً لسجله المتخم بالإنجازات على صعيد «السوبر»، شملت التتويج مع العين في موسم 2012- 2013، وشباب الأهلي في ثلاث مناسبات مواسم 2013-2014، 2014-2015، 2016-2017، علاوة على اللقب الأخير مع «الملك» في الموسم الحالي 2022-2023.
في المقابل، توج «المهندس» بكأس السوبر في 4 نسخ ماضية مع فريقه السابق شباب الأهلي مواسم 2013-2014، 2014-2015، 2016-2017، و2020-2021، قبل أن يضيف اللقب الخامس في الموسم الحالي 2022-2023، وتشارك «المهندس» و«القيصر» في التتويج سويةً باللقب في 4 نسخ مع فريقي شباب الأهلي والشارقة.
وهنأ «المهندس» قيادة وجماهير نادي الشارقة باللقب المستحق، وقال في تصريحات أعقبت الفوز باللقب: «ذكرت في وقت سابق عقب الخسارة أمام خورفكان في 17 للدوري أن هذا هو الوقت الحقيقي لظهور معدن الفريق البطل، ونجحنا رغم ظروف الإصابات التي طاردت الفريق في التماسك في إسعاد الجماهير باللقب»، لافتاً إلى أن زملاءه استحقوا الفوز باللقب.
وعلق ماجد على تتويجه بخمسة ألقاب في كأس السوبر مع فريقي شباب الأهلي والشارقة على التوالي، قائلاً: «فخور بما حققته في المشاركات السابقة ولكن طموحنا أكبر من السوبر في المشاركات المقبلة»، لافتاً إلى فريقه قدم مجهوداً مقدراً في مواجهة منافسه العين واستحق التتويج باللقب.

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