«السوبر» يفتح شهية «الملك»

علي معالي (دبي)



وضع الشارقة بصمته على أول ألقاب موسم 2022- 2023، بحصد «السوبر»، ليبدأ خطواته بقوة وثقة إلى ألقاب أخرى، وجاء التتويج على حساب العين بهدف.

وأصبحت معنويات «الملك» تعانق السماء، بل ويخطط للتتويج بألقاب أخرى مختلفة، متسلحاً بالجماهير العاشقة، ولاعبين أصحاب قدرات عالية، ومدرب ذي خبرة.

وبعث الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق، بأسمى عبارات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على حصد الشارقة لكأس السوبر، مؤكداً أنه لولا دعم سمو الحاكم لما سار الفريق في البطولات بهذه الطريقة الرائعة.

وقال: يجب الاعتراف بأن الشارقة يملك مدرباً يمكن وصفه بـ «الداهية»، وهذه حقيقة يجب التأكيد عليها، وذلك من خلال ما قدمه تحديداً في «السوبر» من أداء فني عالٍ قاد به «الملك» إلى منصة التتويج، رغم العقبات التي رافقته، سواء قبل المباراة أو أثناء مجرياتها.

وأضاف: جهد كبير بذله كوزمين أمام العين «مكتمل الصفوف»، حيث افتقد الشارقة قبل المباراة لأحد أهم العناصر في بناء الهجمات والانطلاقات وهو البوسني بيانيتش، ليس هذا فحسب، بل أثناء المباراة، وقبل مرور 10 دقائق، يفتقد عنصراً أعتبره الأقوى أيضاً، وهو المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، لتصبح الأمور من وجهة نظري صعبة، بافتقاد صانع الألعاب قبل اللقاء، وقائد «قلب الدفاع» مع شاهين عبدالرحمن، وفي الوقت نفسه يقوم ببناء الهجمات من الخلف.

وقال: ومع كل ذلك، نجح كوزمين في أن يجعل المباراة تسير كما يريد، ولعب بتشكيلة وجد أنها الأنسب، في ظل هذه الظروف، وكان في مقدور «الملك» الخروج فائزاً بأكثر من هدف، وما حدث طوال لقاء «الزعيم» نقطة فنية تُحسب للمدرب الروماني.

وأشار الشيخ أحمد آل ثاني، إلى أنه رغم كل الظروف التي مرت بـ «الملك»، لم يكن خائفاً عليه، وقال: رغم الأحداث التي سبقت مباراة العين أو حدثت خلالها بملعب النصر، لم أخف على قدرة عناصر الفريق في الانتصار، وكلما مضى الوقت في الملعب، كنت أشعر برغبة لاعبي الشارقة في تأكيد قدرتهم على إنهاء المباراة بهدف.

وأضاف: خسارة الشارقة من خورفكان في «دوري أدنوك للمحترفين»، جاءت في توقيت مهم للغاية، وكانت سبباً مباشراً في صحوة «الملك»، ليعود منطلقاً ومتألقاً ومتوجاً بكأس السوبر التي أرى أنها بطولة جاءت في توقيت مثالي للغاية، وتجعل الفريق يعود للمنافسة بقوة على لقب الدوري.

وقال: الشارقة حقق في بداية هذا الموسم لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والآن كأس السوبر، ليؤكد أنه فريق دائم على منصة التتويج، وأرى أن بطولة الدوري لنا فيها أمل كبير، لوجود كل المقومات التي تجعل الفريق يصعد إلى منصات التتويج أكثر من مرة، ولا بد من تحية جمهور الشارقة الذي أكد حبه لفريقه، رغم الظروف الصعبة التي مر بها.