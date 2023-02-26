الإثنين 27 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«السوبر» يفتح شهية «الملك»

«السوبر» يفتح شهية «الملك»
26 فبراير 2023 13:00

علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
الكويتية جنان الشريف رئيساً جديداً للبرلمان العربي للطفل
1264 طفلاً في حضانات الشارقة


وضع الشارقة بصمته على أول ألقاب موسم 2022- 2023، بحصد «السوبر»، ليبدأ خطواته بقوة وثقة إلى ألقاب أخرى، وجاء التتويج على حساب العين بهدف.
وأصبحت معنويات «الملك» تعانق السماء، بل ويخطط للتتويج بألقاب أخرى مختلفة، متسلحاً بالجماهير العاشقة، ولاعبين أصحاب قدرات عالية، ومدرب ذي خبرة.
وبعث الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق، بأسمى عبارات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على حصد الشارقة لكأس السوبر، مؤكداً أنه لولا دعم سمو الحاكم لما سار الفريق في البطولات بهذه الطريقة الرائعة.
وقال: يجب الاعتراف بأن الشارقة يملك مدرباً يمكن وصفه بـ «الداهية»، وهذه حقيقة يجب التأكيد عليها، وذلك من خلال ما قدمه تحديداً في «السوبر» من أداء فني عالٍ قاد به «الملك» إلى منصة التتويج، رغم العقبات التي رافقته، سواء قبل المباراة أو أثناء مجرياتها.
وأضاف: جهد كبير بذله كوزمين أمام العين «مكتمل الصفوف»، حيث افتقد الشارقة قبل المباراة لأحد أهم العناصر في بناء الهجمات والانطلاقات وهو البوسني بيانيتش، ليس هذا فحسب، بل أثناء المباراة، وقبل مرور 10 دقائق، يفتقد عنصراً أعتبره الأقوى أيضاً، وهو المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، لتصبح الأمور من وجهة نظري صعبة، بافتقاد صانع الألعاب قبل اللقاء، وقائد «قلب الدفاع» مع شاهين عبدالرحمن، وفي الوقت نفسه يقوم ببناء الهجمات من الخلف.
وقال: ومع كل ذلك، نجح كوزمين في أن يجعل المباراة تسير كما يريد، ولعب بتشكيلة وجد أنها الأنسب، في ظل هذه الظروف، وكان في مقدور «الملك» الخروج فائزاً بأكثر من هدف، وما حدث طوال لقاء «الزعيم» نقطة فنية تُحسب للمدرب الروماني.
وأشار الشيخ أحمد آل ثاني، إلى أنه رغم كل الظروف التي مرت بـ «الملك»، لم يكن خائفاً عليه، وقال: رغم الأحداث التي سبقت مباراة العين أو حدثت خلالها بملعب النصر، لم أخف على قدرة عناصر الفريق في الانتصار، وكلما مضى الوقت في الملعب، كنت أشعر برغبة لاعبي الشارقة في تأكيد قدرتهم على إنهاء المباراة بهدف.
وأضاف: خسارة الشارقة من خورفكان في «دوري أدنوك للمحترفين»، جاءت في توقيت مهم للغاية، وكانت سبباً مباشراً في صحوة «الملك»، ليعود منطلقاً ومتألقاً ومتوجاً بكأس السوبر التي أرى أنها بطولة جاءت في توقيت مثالي للغاية، وتجعل الفريق يعود للمنافسة بقوة على لقب الدوري.
وقال: الشارقة حقق في بداية هذا الموسم لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والآن كأس السوبر، ليؤكد أنه فريق دائم على منصة التتويج، وأرى أن بطولة الدوري لنا فيها أمل كبير، لوجود كل المقومات التي تجعل الفريق يصعد إلى منصات التتويج أكثر من مرة، ولا بد من تحية جمهور الشارقة الذي أكد حبه لفريقه، رغم الظروف الصعبة التي مر بها.

الشارقة
العين
كأس السوبر
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
زيلينسكي
عربي ودولي
الرئيس الأوكراني يقيل قائداً عسكرياً كبيراً
اليوم 07:14
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي الإندونيسية
اليوم 07:09
بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو
الرياضي
بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو
اليوم 02:30
ميسي يضيف ضحية جديدة بالهدف 700
الرياضي
ميسي يضيف ضحية جديدة بالهدف 700
اليوم 01:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©