«طائرة السماوي» تودع البطولة العربية



معتصم عبدالله (دبي)



أنهى بني ياس مشاركته في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، المقامة حالياً بالعاصمة المصرية القاهرة، من الدور الأول، بخسارته في آخر جولتين أمام الوكرة القطري، ومصافي الشمال العراقي 1-3 على التوالي.

وخاض «السماوي» الذي احتل المركز الخامس في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، 5 مباريات في الدور الأول، استهلها بالفوز على خيبل اليمني 3- صفر، في الجولة الأولى، قبل أن يتلقى الخسارة في مبارياته الأربع التالية أمام الأهلي المصري، والسيب العُماني 0- 3، والوكرة القطري، ومصافي الشمال العراقي 1-3.

وتأهلت في المقابل ثمانية أندية إلى ربع النهائي، وضمت قائمة الصاعدين من المجموعة الثانية الأهلي، الوكرة، السيب، مصافي الشمال، فيما تأهل من المجموعة الأولى النصر البحريني، وكاظمة الكويتي، الأهلي القطري، والسويحلي الليبي.

وأقيم الدور الأول من البطولة العربية للطائرة بنظام الدوري من دور واحد، بحيث تتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى ربع النهائي، وفي دور الثمانية يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث في المجموعتين، على أن تتأهل منهم 4 فرق إلى نصف النهائي، في الطريق إلى النهائي المقرر 3 مارس المقبل.