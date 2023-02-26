بانكوك (وام)



طالب عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، كافة الاتحادات الوطنية في آسيا بالتوحد، والعمل الجاد لتعزيز قيم الوحدة وإعلاء مصلحة الجو جيتسو، بالتوازي مع حشد الجهود التي تقود الجميع إلى تطوير اللعبة، ورفع معدلات الجودة في كل الممارسات المتعلقة بها.

وتوجه الهاشمي -خلال كلمته التي ألقاها على الحضور للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم»- بالشكر والتقدير للاتحاد التايلاندي على استضافته المتميزة للنسخة السابعة من البطولة الآسيوية والجمعية العمومية للاتحاد القاري، وقال: «رياضتنا قطعت شوطاً طويلاً في النمو والتطور خلال العقد الأخير، حققنا خلاله العديد من الإنجازات على المستويات كافة، في مجالات انتشار اللعبة، والوصول بها إلى أغلب دول القارة الآسيوية، ومضاعفة أعداد الممارسين، والكوادر الفنية والتحكيمية المدربة، وكذلك الاعتماد الدولي في أكثر من منظمة عالمية، ونحن على ثقة بأننا نسير في الاتجاه الصحيح للمزيد من الإنجازات، بفضل وحدتنا وقوة عزيمتنا ووضوح أهدافنا جميعاً».

وأضاف: «أود التنويه بأن تعاون الاتحادات الوطنية، هو أحد أهم أسباب نجاح وقوة الاتحاد الآسيوي، وأشكر كل الحضور من الاتحادات الوطنية، على جهودهم الحثيثة في تطبيق برامج الاتحاد الآسيوي، والتعاون في كافة مبادراته».

الهاشمي يدعو إلى تعزيز قيم الوحدة وإعلاء مصلحة الجو جيتسو



وشهدت الجمعية العمومية اعتماد التقرير السنوي عن برامج وأنشطة العام المنقضي، وفعاليات العام المقبل، الذي عرضته الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي عن طريق فهد علي الشامسي، أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وكذلك تم فتح باب الترشح لاستضافة النسخة الثامنة من البطولة الآسيوية عام 2024.

وأكد فهد علي أن العدالة والصداقة والشفافية والنزاهة من أولويات الاتحاد الآسيوي، وأنه يقدر جهود كل الاتحادات الوطنية في آسيا لتحقيق هذه القيم.

وقال: «محظوظون بدعم الاتحاد الدولي للجو جيتسو والمجلس الأولمبي الآسيوي، ونجحنا في تنظيم العديد من البطولات القارية والعالمية الكبرى في الموسم الماضي، ونملك برنامجاً مكثفاً من البطولات المهمة في الموسم المقبل، سيلبي طموحات أسرة الجو جيتسو في آسيا والعالم، وسيوفر كل فرص الدعم والتطور لكافة الاتحادات الوطنية، وبالتأكيد نحن نعمل وفق الرؤية العامة للاتحاد الدولي للجو جيتسو، ولن يفوتني هنا أن أوجه الشكر إلى الاتحاد البحريني على استضافته الناجحة للنسخة السادسة من البطولة الآسيوية، ولدينا أهداف إضافية في العام المقبل نسعى لتحقيقها من خلال المعسكرين الصيفي والشتوي للعمل معاً والاقتراب من بعضنا بعضاً أكثر، وتفعيل ملفات مكافحة المنشطات، والاهتمام بالمواهب، وتدشين الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد الآسيوي، ليكون في خدمة الجميع، ويقدم لهم كل الدعم بشكل سهل وفعال».



وأضاف: «هناك توجيه واضح من عبد المنعم الهاشمي بمضاعفة الجهود في ملفي تطوير التحكيم والحكام ورفع مستوى الوعي، فيما يخص مكافحة المنشطات، لأن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية والنظافة للعبة، وذلك من خلال الاستجابة الفورية والانتقال لأي اتحاد وطني يرغب في تنظيم ورشة أو دورة صقل أو ندوة لتطوير التحكيم، أو رفع مستوى الوعي لمخاطر المنشطات، وآليات وإجراءات الفحص وآخر التحديثات الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات».

حسين المسلم: «الأولمبي» من أكبر الداعمين للاتحاد الآسيوي

ألقى الدكتور حسين المسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، كلمة عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم» وجه فيها الشكر للاتحاد التايلاندي على استضافة البطولة الآسيوية.

وعبر عن سعادته بالتطور الكبير للعبة الجو جيتسو في آسيا، وبالجهود والمبادرات المقدرة من الاتحاد الآسيوي للعبة برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، مؤكداً أن المجلس الأولمبي الآسيوي سيبقى من أكبر الداعمين للاتحاد الآسيوي للجو جيتسو في كل برامجه ومبادراته».

وشهد الاجتماع عرضاً للتقرير الخاص بجهود الاتحاد الآسيوي في مكافحة المنشطات وكذلك التقرير الخاص بلجنة الحكام الآسيوية.

حضر الاجتماع بانايوتوس ثيودورو بوليس رئيس الاتحاد الدولي، الذي ألقى كلمة أكد فيها على تقديره الخاص لجهود ومبادرات الاتحاد الآسيوي للعبة برئاسة عبد المنعم الهاشمي، والتي تقدم نموذجاً ملهماً لكل قارات العالم، وقادت اللعبة إلى تطور ملموس يشهد به الجميع في كبرى قارات العالم.

وقال: «سعيد بتطور اللعبة في قارة آسيا، وبكل البنود والمبادرات الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية، وأشكر الاتحاد التايلاندي على استضافته للنسخة السابعة للبطولة الآسيوية، وأشهد بأنني تابعت وأتابع واحدة من أقوى البطولات على المستويات الفنية والتنظيمية، وهو أمر يسعدنا جميعاً في الاتحاد الدولي، لأنه يعطينا مؤشراً رائعاً على حجم الجهود المبذولة من الاتحاد الآسيوي، خصوصاً أن عدد اللاعبين تجاوز 550 لاعباً ولاعبة في النسخة السابعة من البطولة الآسيوية».