«شاهين» بطل سباق «دبي للشراعية»



دبي (الاتحاد)



تُوج طاقم السفينة «شاهين 57»، للمالك حمدان سعيد جابر الحربي، وبقيادة النوخذة خليفة عابد المري بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً «الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023»، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة فعاليات الموسم.

وشهد الحدث مشاركة 80 سفينة، اصطفت جميعها في خط البداية، في عمق الخليج العربي، ورفعت أشرعتها البيضاء، بعد رفع العلم الأخضر، لتبحر إلى خط النهاية، لمسافة زادت عن 22 ميلاً بحرياً، قاطعة المسافة في توقيت زمني قياسي، بعدما واجه البحارة والنواخذة اختبارات صعبة، بسبب تغيير سرعات الرياح، خاصة في المراحل الأخيرة التي شهدت مفاجآت كبيرة على مستوى القمة والصدارة.

وبرهن السباق، ومن خلال مجرياته على التحضير الجيد للملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق، خاصة أن سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، يعد الجولة الثانية في بطولة دبي والمحطة المهمة، استعداداً لحدث الكبير المرتقب عرس سباقات الموسم البحري سباق القفال في نسخته رقم 32، والذي يقام في مايو المقبل.

وخطف «شاهين 57» الأضواء ونال الناموس، بعدما أحسن طاقمه، ونجحت خطة النوخذة، في الوصول بأسهل طريقة وأسرع مسار إلى خط النهاية، متفوقاً في الأمتار الأخيرة على أبرز منافسيه طاقم السفينة «الشقي 96»، لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة بطي مصبح الغشيش المري، والذي حل وصيفاً للسباق، بعد تصدر السباق في معظم مراحله.

وجاء طاقم السفينة زلزال 25 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد رئيس المكتب الوطني للإعلام، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي في المركز الثالث، وتبعه «هداد 116» لمالكها أحمد سعيد الرميثي، وبقيادة النوخذة علي ثاني الرميثي.

وجرت مراسم تتويج الأبطال، بحضور محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي سلم الكؤوس إلى نواخذة وبحارة السفن شاهين «الأول» والشقي «الثاني» وزلزال «الثالث».