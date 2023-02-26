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الرياضي

راشد بن حميد: مستوى السوبر يعكس تطور الكرة الإماراتية

راشد بن حميد: مستوى السوبر يعكس تطور الكرة الإماراتية
26 فبراير 2023 11:21

 
دبي (وام)


هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، الشارقة على تتويجه بطلاً لكأس السوبر، وقال: «شاهدنا مباراة قوية على مستوى عالٍ من الفريقين، تعكس مستوى تطور كرة القدم الإماراتية، خاصة أن الفريقين خاضا مشواراً كبيراً وصعباً للوصول إلى هذه المباراة، حيث توج العين بطلاً للدوري، والشارقة بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، للموسم الماضي». 

وأضاف: «يجب أن يتطور مستوى البطولات المحلية من عام إلى آخر وهذا ما نراه، لتكون هناك تنافسية أكبر لأنديتنا في البطولات القارية». 

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وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بما قدمته رابطة المحترفين، وكل من أسهم في هذا التنظيم المميز للحدث، ما يعكس المستوى العالي الذي تحظى به الإمارات في تنظيم البطولات.
وأثنى رئيس اتحاد الكرة على الحضور الجماهيري الكبير في استاد آل مكتوم، خلال اللقاء، مؤكداً أن جماهير كرة القدم، هي أساس نجاح تنظيم البطولات، وأشاد بالقفزة الكبيرة للحضور الجماهيري في المباريات خلال الموسم الجاري.
وقال: «الحضور الجماهيري الكبير في المدرجات يحفزنا على تقديم المزيد، ويعطي الصورة المشرفة للكرة الإماراتية في الخارج».
وعن استخدام أحدث التقنيات في نقل مباراة السوبر، قال رئيس اتحاد الكرة: «لدينا في الدوري العديد من اللاعبين يمثلون جنسيات مختلفة، ولهم جماهيريتهم، ولا بد أن نوفر كافة التقنيات الحديثة لمواكبة التطورات». 

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «بدعم من القيادة الرشيدة في الإمارات، نبحث دائماً عن أفضل وسائل النقل وأكثرها تقدماً، لنكون في مصاف الدول المتقدمة تنظيمياً للبطولات الرياضية.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
راشد بن حميد النعيمي
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