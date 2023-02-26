هالاند يحطم أجويرو ويطارد رقمين!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بهدفه أمام بورنموث، ضمن «الجولة 25» من الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، رد النرويجي الشاب إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي بقوة على منتقديه في المباراتين الأخيرتين، نوتنجهام فورست في الدوري، ولايبزج في دوري الأبطال، لأنه لم يسجل فيهما أي هدف، وقالوا إنه لا يلمس الكرة كثيراً، وإذا به يسهم بقوة في الفوز الكبير الذي حققه «السيتي» على بورنموث 4-1.

ولم يكتف «الفتى الذهبي» بذلك، وإنما حطم الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب الفريق السابق، إذ أن أكبر عدد أهداف سجله كان 26 هدفاً على امتداد موسم كامل «2014-2015».

ولم يكن أجويرو ينافس إلا نفسه، إذ أنه سجل بعدها 24 هدفاً في موسم 2015-2016، وقبلها 23 هدفاً في موسم 2011-2012. غير أن هالاند يتفوق على أجويرو في أنه حطم رقمه القياسي في 25 مباراة، وقبل نهاية الموسم بـ 13 مباراة، ما يعني أنه في طريقه إلى الذهاب بعيداً، وإحراز عدد غير مسبوق من الأهداف في موسم واحد.

وأمام هالاند رقمان قياسيان آخران، يمكنه تحطيمهما هذا الموسم أيضاً، الأول التفوق على المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والذي سجل 32 هدفاً في موسم واحد «2017-2018»، والثاني رقم أندي كول مع نيوكاسل موسم 1993-1994، وآلان شيرار مع بلاكبيرن روفرز موسم 1994-1995، حيث سجل كل منهما 34 هدفاً في الدوري الإنجليزي على امتداد الموسم، بينما كانت المسابقة وقتها تضم 22 نادياً و42 جولة.

ولأن الموسم مازال طويلاً، فإن هالاند لو سار بنفس معدل تهديفه الحالي، سينجح في بلوغ هذا الهدف، ليحفر اسمه بحروف من ذهب، ليس فقط في تاريخ «القمر السماوي»، وإنما «البريميرليج» كله. وليصبح «ظاهرة» غير مسبوقة في تاريخ المسابقة الأقوى والأكثر إثارة في العالم.

الطريف أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ «السيتي» توقع قبل 4 أشهر، وتحديداً في أكتوبر الماضي، أن ينجح هالاند في تحطيم رقم صلاح هداف ليفربول، وهو ما حدث بالفعل، وكان هالاند سجل وقتها 17هدفاً، بعد مرور11 جولة من «البريميرليج». وقال جوارديولا: ليس بالضرورة أن تكون عبقرياً، ولكن إذا إستمر هالاند على هذا الإيقاع في التسجيل سيحطم بالتأكيد الرقم القياسي للتسجيل في موسم واحد بـ «البريميرليج».