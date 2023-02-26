أنشيلوتي: «الليجا» صعب على الريال!



مدريد (د.ب.أ)

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بأنه بات من الصعب على فريقه الفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعدما تعادل بنتيجة 1-1 مع غريمه أتلتيكو مدريد الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة بات المتصدر برشلونة قريباً من زيادة الفارق إلى عشر نقاط عن ريال مدريد، حينما يحل ضيفاً على ألميريا اليوم «الأحد»، ويدرك أنشيلوتي مدى صعوبة مهمة فريقه.

وبسؤاله عن سباق الفوز باللقب قال أنشيلوتي في تصريحات لمنصة «دازن»: كان الأمر صعباً بالفعل قبل تلك المباراة، الآن أصبح أصعب، نقاتل حتى النهاية هذا ما يمكنني قوله.

وأضاف: افتقرنا للنجاعة في أدائنا، لكن ذلك بدا واضحاً في الحالة الذهنية للفريق أكثر من الحالة البدنية، حينما كنا خاسرين بهدف تطلب الأمر 10 دقائق لكي نعود، ولكي نعيد ترتيب الأوضاع.

وقال أنشيلوتي: في الشوط الأول كان هناك نقص في الحسم، وفي الثاني وصلنا لقمة مستوانا، لكننا لم نستفد من التفوق العددي.