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دوبلانتيس «التحسين السادس» لـ «عالمي الزانة»

دوبلانتيس «التحسين السادس» لـ «عالمي الزانة»
26 فبراير 2023 09:03

باريس (أ ف ب)

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حطّم السويدي أرمان موندو دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي بالقفز بالزانة بفارق سنتيمتر واحد، بعدما نجح في تحقيق 6.22 متر، خلال لقاء كل النجوم للقفز بالزانة في كليرمون- فيران الفرنسية.
ويحمل البطل الأولمبي 2021 والعالمي 2022 الرقم القياسي منذ 8 فبراير 2020 عندما سجل ارتفاع 6.17 متر في لقاء تورون في بولندا، محطماً الرقم السابق للفرنسي رونو لافيلني «6.16 متر»، منظم لقاء كل النجوم.
وقام دوبلانتيس «23 عاماً» بتحسين الرقم القياسي العالمي ست مرات، في كل مرة بسنتيمتر واحد، وثلاث مرات في عام 2022 وحده.
قال بعد إنجازه الجديد «هو أمر لا يصدق، لا أعرف ماذا أقول، تحطيم الرقم القياسي العالمي أمام رونو أمر لا يصدق، لم أكن لأقفز عالياً هكذا لولا رونو.
ويتضمن سجل «موندو»، وهو اللقب الذي يطلق على دوبلانتيس، جميع الألقاب الرئيسية في مسابقة القفز بالزانة، حيث بالإضافة إلى ميداليته الأولمبية، توج بطلاً للعالم ولأوروبا في القاعة وفي الهواء الطلق.
وشارك السويدي في لقاء كل النجوم في مسابقته الرابعة في فصل الشتاء، وفي كل مرة تجاوز ارتفاع ستة أمتار.
وقرر دوبلانتيس الذي ولد وترعرع في لويزيانا الأميركية، لكنه قرر الدفاع عن ألوان السويد، موطن والدته، عدم المشاركة في بطولة أوروبا داخل قاعة عام 2023 والتي تقام من 2 إلى 5 مارس المقبل في إسطنبول.

فرنسا
باريس
مسابقة القفز بالزانة
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