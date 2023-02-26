الأهلي يُصيب جماهيره بـ «نقطة»!



القاهرة (أ ف ب)

أضحى الترجي التونسي، والرجاء البيضاوي المغربي، على مشارف ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حققا الفوز الثالث على التوالي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بينما حصد الأهلي المصري، وصيف النسخة السابقة، أول نقطة بتعادله مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 2-2 في القاهرة،

وفاز الترجي على ضيفه الزمالك المصري 2-صفر، والرجاء على ضيفه حوريا الغيني بالنتيجة ذاتها.

وبات الزمالك في وضع حرج، إذ حصد نقطة فقط في ثلاث مباريات في آخر ترتيب المجموعة، ويتصدر الترجي بالعلامة الكاملة، بتسع نقاط أمام المريخ السوداني بأربع نقاط، ويأتي شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث بثلاث نقاط.

افتتح محمد علي بن حمودة التسجيل للترجي، إثر خطأ فادح من الحارس عواد في إبعاد تسديدة أنيس البدري في الدقيقة 35، وضاعف محمد علي بن رمضان التقدم بمتابعته عرضية الليبي حمدو الهوني في المرمى المشرع، إثر خطأ فادح هذه المرة من سيد عبد الله نيمار في الدقيقة 92.

لكن مدرب الزمالك البرتغالي جيزوالدو فيريرا، أكد بعد المباراة أن فرصة التأهل ما زالت قائمة: ما زالت أمامنا 9 نقاط، والأمل موجود، انتهت المرحلة الأولى من دور المجموعات، ولم نكن موفقين، وكنا ندرك أن المباراة صعبة، وقدمنا أداءً جيداً في الشوط الثاني، لكن التوفيق لم يحالفنا، ونسعى لإعادة تصحيح الأخطاء من أجل العودة سريعاً.

ولم يكن حال دفاع القطب الثاني للكرة المصرية الأهلي أفضل، إذ خسر نقطتين ثمينتين على أرضه على ملعب السلام في القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وتعتبر النتيجة مخيبة لجماهير «الشياطين الحمر»، بعد الهزيمة أمام الهلال السودان بهدف في الجولة السابقة.

وهذه النقطة الأولى للأهلي من مباراتين، إذ سيواجه كوتون سبور الكاميروني يوم الجمعة المقبل على الملعب عينه، بينما بقي صن داونز في الصدارة بسبع نقاط أمام الهلال بست نقاط، والأهلي ثالثاً وكوتون سبور بلا رصيد.

وعلى وقع مشهدية جماهيرية رائعة، حصد الرجاء العلامة الكاملة أيضاً، بعدما تفوق على ضيفه حوريا 2-صفر على ملعب «محمد الخامس» في الدار البيضاء ضمن المجموعة الثالثة.

ورسم «الجراد الأخضر» أربع لوحات جماهيرية «تيفو» في الركن الجنوبي للملعب «كورفا سود»، بغية تحفيز اللاعبين الذين كانوا على الموعد إذ وضعوا الفريق على أعتاب دور الثمانية.

وفي المجموعة ذاتها تغلب سيمبا التنزاني بصعوبة على مضيفه فايبرز الأوغندي بهدف حمل توقيع هينوك إنونجا باكا «20».

وتصدر الرجاء الترتيب برصيد 9 نقاط أمام حوريا بأربع نقاط، فيما يتواجد سيمبا التنزاني في المركز الثالثة بثلاث نقاط، بينما يتذيل فايبرز الترتيب بنقطة واحدة.

وأخفق شبيبة القبائل الجزائري في مواصلة نتائجه القوية فتعرّض للخسارة أمام مضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية 0-1، في برازافيل ضمن المجموعة الأولى، بعد أسبوع من تغلبه على الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب.

وكان الوداد قد تغلب الجمعة على ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي بالنتيجة عينها، ليبقى الأخير في الصدارة بأربع نقاط وبفارق الأهداف أمام شبيبة القبائل، وفيتا كلوب ثالثاً بثلاث نقاط وبفارق الأهداف أمام الوداد قبل مواجهتهما المؤجلة الأسبوع المقبل.

وأحرز الفريق المضيف هدف التقدم منتصف الشوط الثاني، عبر تسديدة بعيدة قوية من ليما مابيدي خدعت الحارس عبد الرحمن مدجادل «65».