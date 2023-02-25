«الجو جيتسو» يجتاز إجراءات الوزن الرسمية استعداداً لـ«الآسيوية»

بانكوك (وام)

نجح منتخبنا الوطني للجو جيتسو في اجتياز إجراءات الوزن الرسمية، للمشاركة في النسخة السابعة من البطولة الآسيوية التي تستضيفها صالة جامعة رانج سيت بالعاصمة التايلاندية بانكوك من 25 إلى 28 فبراير الجاري، بمشاركة 30 منتخباً وطنياً، بإجمالي 581 لاعباً ولاعبة في مختلف الأوزان.

أُقيمت إجراءات الوزن في فندق إقامة اللاعبين «جراند ميراكل»، وأشرف عليها حكام البطولة المعتمدون، حيث يشترط على كل لاعب ولاعبة أن يجتاز مرحلة الوزن لمطابقة وزنه مع الفئة التي سيشارك فيها، ولا يحصل اللاعب على بطاقة المشاركة إلا بعد اجتياز تلك الإجراءات.

وقام محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو رئيس بعثة المنتخب بزيارة اللاعبين والالتقاء معهم بعد اجتياز إجراءات الوزن، واستمع من مدربهم البرازيلي رامون ليموس لآخر المعلومات عن اكتمال استعداداتهم الفنية والبدنية والذهنية والنفسية والدخول بالفعل في أجواء البطولة.

وأكد رامون ليموس أن اللاعبين في أفضل حالة بدنية وفنية الآن بعد 3 أشهر كاملة من الإعداد، وأنه يثق فيهم جميعاً، حيث لم يدخر أي شخص منهم أي جهد في معسكرات التدريب الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن النسخة السابعة من البطولة سوف تكون الأصعب والأقوى، لا سيما أن كل المصنفين الأوائل في آسيا مشاركون ومستعدون بأفضل صورة.

وقال ليموس: «وصلنا لأعلى معدلات التركيز، ولاعبونا هم الأفضل في آسيا، ولكنهم سيلتقون مع أفضل لاعبي آسيا أيضاً، سنحقق عدداً لا بأس به من الميداليات، لكني لا أعرف بالضبط كم، أتمنى أن يكون مواكباً للطموحات، ولكن ذلك يتوقف على حالة تركيز اللاعب في ثوانٍ معينة بالنزالات، بحيث يخضع منافسه ويقتنص منه الفوز».

وعن المنتخبات التي يمكن أن تنافس منتخب الإمارات صاحب الصدارة القارية في النسخ الأخيرة، قال: «منتخبات كازاخستان وتايلاند ومنغوليا وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن، سوف يكون لها حضور قوي، وهناك أيضاً عدد من المنتخبات الأخرى الصاعدة التي ستفرض وجودها في بعض الأوزان».

ونجح منتخب الإمارات في تحقيق الصدارة الآسيوية، وحصد 16 ميدالية ملونة، منها 8 ذهبيات في النسخة الأخيرة التي أُقيمت في العاصمة البحرينية المنامة خلال شهر مارس من عام 2022.

أعلى درجة

أكد فيصل الكتبي نجم منتخبنا الوطني وقائد الفريق، أن الحالة المعنوية للاعبين في أعلى درجاتها، وأن منتخب الإمارات اعتاد البحث على المركز الأول في كل بطولة يشارك بها، حيث يدرك لاعبوه حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه اللعبة من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي.

وقال: «سوف أشارك في وزن 85 كجم، وهو وزن معتاد بالنسبة لي، وسبق لي أن لعبت فيه بعدة بطولات آسيوية سابقة، وحققت الذهب، وثقتي بنفسي كبيرة، لكني أدرك في الوقت نفسه أن المنافسة لن تكون سهلة، خاصة في ظل التطور الملحوظ للعبة في عدد كبير من دول آسيا، ومعرفتهم لأساليب لعبنا، وطموحاتهم في الفوز».

وتضم قائمة المنتخب، عمر السويدي وذياب النعيمي في وزن 56 كجم، وفي وزن 62 كجم تضم كلاً من عمر الفضلي وخالد الشحي، وفي وزن 69 كجم كلاً من محمد السويدي وسلطان جبر، وفي وزن 77 كجم كلاً من مهدي العولقي، وفراج العولقي، وفي وزن 85 سعيد الكبيسي، وفيصل الكتبي وفي وزن 94 كجم تضم كلاً من عبدالله الكبيسي هزاع فرحان. أما منتخب السيدات، فيضم في وزن 45 كجم كلاً من حمدة الشكيلي وعايشة الشامسي، وفي وزن 48 كجم بلقيس الهاشمي وحصة الشامسي، وفي وزن 52 كجم شمسة العامري وأسماء الحوسني، وفي وزن 57 كجم بشاير المطروشي، وفي وزن 63 كجم شما الكلباني وهيا الجهوري، وفي وزن 70 كجم مهرة محفوظ ومروة الحوسني.

من ناحية أخرى، أقام الاتحاد التايلاندي للجو جيتسو حفل افتتاح بسيطاً للبطولة، مساء أمس، بصالة جامعة رانج سيت في العاصمة التايلاندية بانكوك. حضر حفل الافتتاح كل من كونجات يوموني رئيس الهيئة العامة للرياضة بتايلاند، وبانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وأتاوين أورايتال رئيس جامعة رانج سيت، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للجو جيتسو، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وعدد من رؤساء الاتحادات الآسيوية الوطنية.

سعادة بالنجاح

وألقى بانايوتوس ثيودوروبوليس كلمة، عبر فيها عن سعادته بالنجاح الكبير الذي يحققه الاتحاد الآسيوي في برامجه وبطولاته التي ساهمت في انتشار وتطور اللعبة، ووفرت أفضل بيئة تنافسية كان لها دور مهم في صناعة العديد من الأبطال والنجوم، متمنياً دوام النجاح لبطولاته ومسابقاته.

كما ألقى كونجات يوموني رئيس الهيئة العامة للرياضة كلمة، وجه فيها الشكر إلى عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي على دعم الاتحاد الآسيوي للاتحادات الوطنية في آسيا، ومنها الاتحاد التايلاندي، مشيراً إلى أن الجو جيتسو الآسيوي يشهد حالياً طفرة كبرى في التطور والنمو، وأنه فخور بأن تكون تايلاند جزءاً من المنظومة الناجحة للاتحاد الآسيوي في تلك المرحلة.

على صعيد آخر، يعقد الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو جمعية عمومية صباح اليوم، حيث يلقي خلالها عبدالمنعم الهاشمي كلمة عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم» لتحية الجميع، ومطالبتهم بالمزيد من الجهد والعمل في مجالات نشر وتطوير اللعبة وتهيئة أفضل السبل لدعم اللاعبين واللاعبات، والكشف عن المواهب في سن مبكرة، وتحقيق المزيد من التوسع في قاعدة انتشار اللعبة لتصل إلى كل ربوع آسيا، خاصة بعد أن باتت القارة الآسيوية تحظى بمكانة مرموقة بين مختلف قارات العالم في المجالات كافة.