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فيكتوري يتطلع إلى بداية ناجحة

فيكتوري يتطلع إلى بداية ناجحة
26 فبراير 2023 01:58

دبي (الاتحاد)

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تتجه أنظار عشاق الرياضات البحرية، في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، إلى بحيرة توبا أكبر البحيرات في جنوب شرق آسيا، والتي تحتضن السباق الرئيسي لمنافسات جائزة كوبيكو الكبرى للزوارق السريعة «فورمولا-1».  
ويسبق انطلاق السباق الرئيس لجائزة كوبيكو في إندونيسيا، إقامة محاولات أفضل زمن، بعدما اضطرت اللجنة المنظمة إلى تأجيلها من أمس إلى اليوم، من أجل سلامة المشاركين، بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة في بحيرة توبا.
ويعود «فيكتوري» إلى الظهور مجدداً في الحدث العالمي الكبير، بعد غيابه في عامي 2021 و2022 بسبب ظروف «جائحة كوفيد 19»، حيث يحمل طموحات المنافسة على الألقاب، حسبما أكد محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي يرافق وفد فيكتوري في إندونيسيا.
وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي: إن المشاركة في البطولة العالمية تأخذ أهمية كبيرة، ونعمل مع فرق الإمارات المشاركة على تحقيق النجاحات، ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في هذا المحفل، مثل كل المواسم التي تشهد بعلو كعب أبناء الإمارات.
وأشار إلى أن اللجنة المنظمة، قررت رفع العلم الأحمر، ومن ثم إرجاء المنافسات الخاصة بأفضل زمن، حفاظاً على سلامة المتسابقين والزوارق المشاركة والتي قد تتأثر بأعطال كثيرة على أمل إقامتها اليوم.
وعقد الاجتماع التنويري، وتحول المتسابقون والزوارق إلى عرض مياه البحيرة الخلابة لإجراء التجارب الرسمية، والتي تأثرت بحالة البحيرة التي لم تأت بما يحب المتسابقون، وشهدت التجارب الرسمية حادث انقلاب لزورق الصين رقم 7 بقيادة الفرنسي مورين، فيما احتاج زورق فيكتوري 4 إلى 01:01.28 دقيقة لقطع لفة السباق الواحدة، وسجل زورق فيكتوري 3 زمناً 01:03.10 دقيقة، ووضح تأثر أداء جميع الزوارق بحالة البحيرة.

فورمولا 1
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