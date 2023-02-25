«القوس والسهم» يؤهل المدربين

دبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد القوس والسهم دورة إعدادية لمدربي المستوى الأول خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، بهدف إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة، وتدريبهم على الأسس السليمة لرياضة القوس والسهم والخطوات الصحيحة للرمي، وتطوير أداء الرماة للوصول إلى المستوى المتوسط.

وأكد عادل رجا، المدير الفني لاتحاد القوس والسهم والمحاضر الدولي، أن الاتحاد بتوجيهات الدكتور سعيد مصبح الكعبي يرسخ الرؤى المستقبلية التي تعزز تطوير الكفاءات ورفع القدرات للوصول بهذه الرياضة إلى أفضل الممارسات التي تعزز المستهدفات الوطنية.