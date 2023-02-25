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سيتي يلاحق أرسنال برباعية بورنموث

سيتي يلاحق أرسنال برباعية بورنموث
26 فبراير 2023 00:06

بورنموث(رويترز)

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قدم مانشستر سيتي عرضاً هجومياً قوياً ليفوز 4-1 على بورنموث، ويصبح على بعد نقطتين من أرسنال المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتفوق أرسنال 1- صفر على ليستر سيتي ليتقدم بخمس نقاط، ويصبح سيتي مطالباً بضرورة التفوق على بورنموث.
وبدأ سيتي بقوة وسيطر على اللعب، وتقدم بهدف بعد مرور 15 دقيقة، حيث تابع خوليان ألفاريز كرة مرتدة أبدلت اتجاهها من زميله إرلينج هالاند وارتدت من العارضة.
وأضاف هالاند الهدف الثاني ليرفع رصيده إلى 27 هدفاً بالدوري هذا الموسم، ويجتاز رقم سيرجيو أجويرو في موسم 2014-2015 ليصبح أفضل هداف لناديه في موسم واحد بالدوري الممتاز.
وحسم فيل فودن الانتصار قبل الاستراحة، حيث استغل تمريرة خاطئة من فيليب بيلينج وتجاوز جاك ستيفنز وسدد في المرمى.
وأحرز كريس ميفام لاعب بورنموث بطريق الخطأ في مرماه، قبل أن يسجل زميله جيفرسون ليرما في الدقيقة 83 الهدف الوحيد لفريقه، الذي تراجع إلى منطقة الهبوط.
ولدى سيتي 55 نقطة مقابل 57 لأرسنال الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة.

مانشستر سيتي
أرسنال
الدوري الإنجليزي
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