أتلتيكو بعشرة لاعبين يفرض التعادل على الريال

مدريد (د ب أ)

تعادل أتلتيكو مدريد، بعشرة لاعبين مع مضيفه ريال مدريد 1/1، خلال مباراة ديربي مدريد التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز إسبانيول على ريال مايوركا 2/ 1، وقادش على رايو فاييكانو 1/ صفر.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله خوسي ماريا خيمينيز في الدقيقة 78، وتعادل ريال مدريد عن طريق ألفارو رودريجيز في الدقيقة 85.

وأكمل أتلتيكو مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أنخيل كوريا في الدقيقة 64.

ورفع الريال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف برشلونة المتصدر، والذي يمكنه أن يوسع الفارق في حال فوزه على ألميريا اليوم.

في المقابل، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين أمام ريال بيتيس صاحب المركز الخامس، وبفارق نقطة خلف ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز إسبانيول على ضيفه ريال مايوركا 2/.1 وسجل هدفي إسبانيول مارتن برايثوايت في الدقيقتين 22 و51، فيما سجل هدف ريال مايوركا فيدات موريكي في الدقيقة.41 ورفع إسبانيول رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد مايوركا عند 31 نقطة في المركز الثامن. وفي المباراة الثانية، فاز قادش على رايو فاييكانو بهدف نظيف سجله سيرجيو جوارديولا نافارو في الدقيقة 74، ورفع قادش رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد فاييكانو عند 34 نقطة في المركز السادس.