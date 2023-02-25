الأحد 26 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أتلتيكو بعشرة لاعبين يفرض التعادل على الريال

أتلتيكو بعشرة لاعبين يفرض التعادل على الريال
26 فبراير 2023 00:04

مدريد (د ب أ)

تعادل أتلتيكو مدريد، بعشرة لاعبين مع مضيفه ريال مدريد 1/1، خلال مباراة ديربي مدريد التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز إسبانيول على ريال مايوركا 2/ 1، وقادش على رايو فاييكانو 1/ صفر.
وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله خوسي ماريا خيمينيز في الدقيقة 78، وتعادل ريال مدريد عن طريق ألفارو رودريجيز في الدقيقة 85.
وأكمل أتلتيكو مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أنخيل كوريا في الدقيقة 64.
ورفع الريال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف برشلونة المتصدر، والذي يمكنه أن يوسع الفارق في حال فوزه على ألميريا اليوم. 

أخبار ذات صلة
برشلونة يبحث عن الفوز العاشر في العودة الأولى
«مئوية» نابولي و«نزيف» الريال!

في المقابل، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين أمام ريال بيتيس صاحب المركز الخامس، وبفارق نقطة خلف ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث.
وفي المباراة الثانية، فاز إسبانيول على ضيفه ريال مايوركا 2/.1 وسجل هدفي إسبانيول مارتن برايثوايت في الدقيقتين 22 و51، فيما سجل هدف ريال مايوركا فيدات موريكي في الدقيقة.41 ورفع إسبانيول رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد مايوركا عند 31 نقطة في المركز الثامن. وفي المباراة الثانية، فاز قادش على رايو فاييكانو بهدف نظيف سجله سيرجيو جوارديولا نافارو في الدقيقة 74، ورفع قادش رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد فاييكانو عند 34 نقطة في المركز السادس.

أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
الدوري الإسباني
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
رئيس بلاروسيا يقوم بزيارة إلى الصين، بناء على دعوة الرئيس شي جين بينج
عربي ودولي
الصين تستضيف رئيس بيلاروس
اليوم 15:31
البرازيلي ماتشادو بطل «الخفيف» في «دولية محاربي الإمارات»
الرياضي
البرازيلي ماتشادو بطل «الخفيف» في «دولية محاربي الإمارات»
اليوم 15:30
«سيدات شرطة دبي» يتألق في «تحدي الفرق التكتيكية»
الرياضي
«سيدات شرطة دبي» يتألق في «تحدي الفرق التكتيكية»
اليوم 15:30
توم كروز
دنيا
هوليوود.. احتفاء بمسيرة توم كروز المهنية
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©