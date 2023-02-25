راشد بن حميد يتوج الشارقة بكأس السوبر



معتصم عبدالله (دبي)



توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، فريق الشارقة بطلاً لكأس السوبر، بفوزه على العين 1-0 في المباراة التي أُقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وجرت مراسم التتويج، بحضور الشيخ أحمد عبدالله آل ثاني، وعبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، وعلي بن سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، والدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم.

وانطلقت مراسم التتويج بتكريم رعاة رابطة المحترفين من القنوات الرياضية أصحاب الحقوق، ممثلين في قنوات أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، والشركات الراعية للرابطة، بداية من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مصرف أبوظبي الإسلامي، مبادرات رئيس الدولة، قصر الإمارات، «طيران الإمارات»، «الرصاصي للعطور»، «النابودة للسيارات»، فنادق ريكسوس، شركة نايكي.

وتُوج عادل الحوسني حارس الشارقة بجائزة نجم مباراة «السوبر»، أعقبه تكريم طاقم تحكيم المباراة، بقيادة البولندي سيمون مارتشينياك، قبل تقليد لاعبي العين الميداليات الفضية، وصولاً إلى تكريم لاعبي الشارقة بالميداليات الذهبية، و«كأس السوبر» لموسم 2022 - 2023 وسط احتفالات حاشدة من جماهير «الملك».