الشارقة «ملك السوبر» أمام «الزعيم»



معتصم عبدالله (دبي)



تُوج الشارقة بطلاً لـ «كأس السوبر الإماراتي» في نسخته الـ 15 لموسم 2022- 2023، على حساب منافسه العين، بالفوز 1-0 في المواجهة المثيرة بين الفريقين، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وسط حضور 15 ألف مشجع، بفضل «الهدف العكسي» للتوجولي لابا كودجو مهاجم العين، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 29، بعد رأسية من كايو لوكاس.

وظفر «الملك» حامل لقب كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي 2021 - 2022، باللقب الثاني في تاريخه، في مباراته الثالثة في «السوبر»، بعد الأول موسم 2019 - 2020 على حساب منافسه شباب الأهلي بركلات الترجيح 4-3، مقابل خسارة اللقب في نسخة 2020- 2021 بنتيجة 0-1 أمام شباب الأهلي.

وحرم الشارقة منافسه العين بطل الدوري في الموسم الماضي 2021- 2022، من التتويج برابع ألقابه في «سوبر المحترفين» في مباراته السابعة، ليتوقف رصيد «الزعيم» في ثلاثة ألقاب حققها مواسم 2009- 2010، 2012- 2013، 2015- 2016.

ومثل الفوز بـ «السوبر» ثاني ألقاب «القيصر الروماني» كوزمين أولاريو مع الشارقة، بعدما احتفل بلقب «كأس رئيس الدولة»، قبل أن يضيف إلى سجله الشخصي لقب السوبر الخامس، بعد التتويج سابقاً في 4 مناسبات ماضية مع العين 2012- 2013، وشباب الأهلي 2013- 2014، 2014- 2015، 2016- 2017.

ودفع الأوكراني ريبروف مدرب العين بكامل أوراقه ضمن التشكيلة الأساسية، بقيادة «الثنائي» لابا كودجو وسفيان رحيمي، في الوقت الذي فضل فيه الروماني كوزمين مدرب الشارقة الإبقاء على الإسباني ألكاسير على «دكة البدلاء»، في الوقت الذي قاد فيه «الثنائي» كامارا ودجانيني تفاريس هجوم «الملك».

وجاء التهديد الأول في المباراة لمصلحة العين في الدقيقة 5، من ركلة حرة، نفذها بندر الأحبابي مباشرة لامست العارضة لمرمى الحارس عادل الحوسني، ورد «الملك» على تهديد «الزعيم» من تسديدة يسارية لدجانيني تفاريس مرت قريبة من مرمى الحارس خالد عيسى في الدقيقة 8.

وأجرى الشارقة أول تبديل اضطراري، بخروج المدافع اليوناني مانولاس بداعي الإصابة، مقابل مشاركة البرازيلي جوستافو اليكس في الدقيقة 11.

وأعلنت الدقيقة 29 ميلاد الهدف الأول في المباراة للشارقة بـ «النيران الصديقة»، بعد ركلة ركنية نفذها محمد عبدالباسط، وحولها كايو لوكاس رأسية، لتغالط التوجولي لابا العائد للمساندة الدفاعية، وتسكن شباك «الزعيم»، وهو أول هدف لـ «الملك» في الوقت الرسمي لثالث مبارياته في «كأس السوبر»، وثاني «هدف عكسي» في تاريخ البطولة في «المحترفين»، بعد هدف محمد فوزي مدافع الجزيرة السابق لمصلحة شباب الأهلي موسم 2016- 2017.

وكاد المغربي رحيمي أن يعيد العين إلى المباراة سريعاً، من عرضية أرسلها بندر الأحبابي من الجهة اليمنى، وحولها رحيمي بقدمه تجاه المرمى، قبل أن يبعدها الحارس عادل الحوسني بصعوبة إلى الركنية، بعد أن لامس العارضة في الدقيقة 31.

ولجأ ريبروف مدرب العين إلى «دكة البدلاء» قبل نهاية الشوط الأول، بإشراك كايو بديلاً ليارميلنكو في الدقيقة 46، ليعود ويدفع مع بداية الشوط الثاني بـ «الثنائي» يحيى نادر وماتياس بلاسيوس، بديلين لخالد البلوشي والمهدي المبارك.

في المقابل، دفع كوزمين مدرب الشارقة بماجد راشد في وسط الملعب بديلاً لمحمد عبدالباسط في الدقيقة 65، إضافة إلى «الثلاثي» ألكاسير وماجد سرور ماركوس فينسيوس في الربع الأخير من عمر المباراة «الدقيقة 76».

وضغط العين بقوة بغية بهدف تعديل النتيجة، وكاد «البديل» ماتياس بلاسيوس أن يصل إلى مرمى الشارقة في الدقيقة 77 من عرضية لبندر الأحبابي لعبها خلف الدفاع، وحولها بلاسيوس قبل أن يبعدها المدافع «البديل» جوستافو من على خط المرمى.

وأضاف البولندي سيمون مارتشينياك حكم السوبر 12 دقيقة وقتاً بدلاً من ضائع في الشوط الثاني، استمر فيها الاندفاع الهجومي للعين، مقابل تراجع لـ «الملك» مع الاعتماد على المرتدات، ولكن من دون تغيير على مستوى النتيجة التي انتهت بتفوق الشارقة 1-0، وسبق صافرة الختام طرد الروماني كوزمين مدرب الشارقة بداعي الاعتراض على قرارات الحكم.