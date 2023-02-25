لطيفة بنت محمد تتوج كريتشيكوفا بـ «دلة دبي»



مراد المصري (دبي)



توجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، التشيكية باربورا كريتشيكوفا «المصنفة 30» عالمياً بكأس «النسخة 23» من بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات، عقب فوزها في النهائي على البولندية إيجا شفيونتيك «المصنفة الأولى» عالمياً 6 - 4 و6-2.

جاء ذلك خلال حفل التتويج، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، والشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، وعدد من المسؤولين وممثلي رابطة المحترفات الدولية.

ونجحت التشيكية باربورا كريتشيكوفا، من رفع الكأس ذات التصميم الشهير لـ «الدلة» العربية، لتكسر عناد اللقب، بعدما خسرت نهائي 2021 أمام الإسبانية جاربيني موجوروزا، لتتفوق في مباراة استمرت 91 دقيقة، أنهت فيها «سوء الطالع» للاعبات التشيك اللاتي خسرن في آخر 4 مرات بالنهائي، لتتفوق باربورا التي أصبحت ثاني تشيكية تتوج باللقب، بعد بيترا كفيتوفا عام 2013.