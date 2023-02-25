ناصر بن حمد يحلق بلقب مونديال القدرة في بوذيب



عصام السيد ومحمد حسن (أبوظبي)



شهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، سباق بطولة العالم للقدرة الذي أقيم اليوم السبت بقرية بوذيب الدولية للقدرة بالختم في أبوظبي.

ونظم السباق اتحاد الإمارات للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وتُوّج الفارس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على صهوة «داركو لا ماجوري»، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، مسجلاً زمناً قدره 7:36:39 دقيقة، وبمعدل سرعة بلغ 21.02 كلم/ ساعة.

واحتل الفارس سالم ملهوف الكتبي المركز الثاني على صهوة الفرس «هالة»، مسجلاً زمناً قدره 7:52:35 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 20.31 كلم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس الاسباني جوما بونتي على صهوة «ايكو فولس»، مسجلاً زمناً قدره 7:55:23 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 20.19 كلم/ ساعة.

وتميز السباق بالقوة والتكتيك والحذر منذ الانطلاقة، حيث حافظ فرسان الصدارة على مستوى محدد من السرعة في جميع المراحل، لذلك كانت مجموعة الصدارة شبه ثابتة.

ومنذ المرحلة الثالثة، وضحت الرؤية بالنسبة لخيول الصدارة التي انحصرت بين فرسان الإمارات وفرسان البحرين، ليستمر الحال على هذا المنوال إلى المرحلة الأخيرة التي شهدت صراعاً شرساً، خاصة في الأمتار الأخيرة بين الثلاثي الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وعبد الله المري، وسعيد جابر الحربي.

وانفرد الحربي بالصدارة وسط مطاردة قوية من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لكن المفاجأة جاءت من عبدالله المري، الذي اندفع بصورة قوية ليتخطى الجميع ويصل أولاً لخط النهاية، فيما جاء الحربي ثانياً والشيخ ناصر بن حمد ثالثاً، لكن فشل خيول المري والحربي في اجتياز بوابات الفحص البيطري أهدى اللقب إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.



حضر السباق، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، والدكتور غانم الهاجري، أمين السر العام للاتحاد، ويعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، ومسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وإنجمار دي فوس، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية.

وشهدت البطولة مشاركة نخبة من أفضل الفرسان حول العالم يمثلون 36 دولة هي الإمارات، البحرين، السعودية الكويت، عمان، قطر، الأردن، الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كرواتيا، الأكوادور، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، إسبانيا، سويسرا، تايلاند، أميركا، والأوروجواي.

يذكر أن السباق تكون من 6 مراحل، حيث بلغت مسافة المرحلة الأولى 31 كلم «اللون البني»، والمرحلة الثانية 29.9 كلم «اللون الأصفر»، والمرحلة الثالثة 30 كم «اللون الأزرق»، والمرحلة الرابعة 29 كلم «اللون البنفسج»، والمرحلة الخامسة لمسافة 20.10 كلم «اللون الأبيض»، والمرحلة السادسة لمسافة 20 كلم «اللون الأخضر».

وتقام «الأحد» مراسم تتويج الأبطال في حفل الختام في فندق قصر الإمارات.





تغطية غير مسبوقة على «ياس»



جاءت تغطية «أبوظبي للإعلام» عبر «أبوظبي الرياضية» وقناة ياس للحدث العالمي، تحت إشراف يعقوب السعدي غير مسبوقة، ووفق أعلى معايير النقل التلفزيوني المبتكرة في قناة ياس، حيث تم نقل البطولة عبر 25 كاميرا منوعة ومختلفة وهو عدد غير مسبوق، بسبب حجم البطولة وما تتطلبه للتغطية والنشر والبث، برؤية جديدة وفكر جديد ومبتكر بأفضل الممارسات.





شاشات كبيرة للعروض والفعاليات



استقبلت منطقة المشجعين في قرية بوذيب الجماهير مجاناً، وتمكن الحاضرون في المنطقة متابعة البث المباشر لفعاليات البطولة عبر شاشات كبيرة، ومشاهدة العروض الحية للفعاليات المصاحبة، بما في ذلك الفرقة العسكرية.