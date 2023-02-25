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الرياضي

هدف «الروح الرياضية» يخطف الأنظار في «دوري الأولى»

هدف «الروح الرياضية» يخطف الأنظار في «دوري الأولى»
25 فبراير 2023 21:10

 
معتصم عبدالله (دبي)

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سيطر هدف «الروح الرياضية» للاعبي مسافي على مشهد «الجولة 23» من «دوري الدرجة الأولى»، والتي شهدت على مدار يومين تعادل الحمرية والرمس 1-1، وفوز مسافي على العربي 2-1، والعروبة على بينونة 3-1، والجزيرة أمام ضيفه سيتي 2-1، فيما حسم التعادل السلبي مباراة التعاون وفرسان هسبانيا.
وتركزت الأنظار في انطلاق الجولة على مباراة مسافي والعربي 2-1، بعدما تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول في الدقيقة 40 بتوقيع عبدالله الكوري، شهد الشوط الثاني إصابة أحد لاعبي مسافي، ليخرج لاعبو العربي الكرة إلى خارج الملعب، لمنح الفرصة لعلاج اللاعب المصاب.
وحانت اللحظة الأهم في المباراة، بعدما أعاد عبدالله عيسى الكرة تجاه حارس الفريق الضيف، تأكيداً لمبدأ تكافؤ الفرص، إلا أنها دخلت الشباك هدفاً ثانياً لمسافي في الدقيقة 75، بعد تعثر يحيى محمد حارس العربي بالخطأ، ليعود بعدها لاعبو مسافي ويتوقفوا عن مجاراة الكرة، ليمنحوا المنافس فرصة التعويض بهدف سجله فارس الجابري في الدقيقة 67.
وتختتم الجولة «الأحد» بإقامة ثلاث مباريات، أهمها المواجهة المرتقبة لدبا الحصن «الوصيف» وضيفه حتا «المتصدر»، فيما يستضيف الفجيرة والإمارات، ويلعب مصفوت في مواجهة الذيد.

 

دوري الدرجة الأولى
مسافي
الحمرية
الرمس
العروبة
الجزيرة الحمراء
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