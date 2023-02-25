البلجيكي ميرلير بطل «مرحلة الدار» في «طواف الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج البلجيكي تيم ميرلير، بطلاً لمرحلة «الدار»، المرحلة السادسة وقبل الأخيرة من النسخة الخامسة لطواف الإمارات 2023، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يُقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى يوم غدٍ «الأحد».

وانطلقت المرحلة السادسة من جزيرة ياس، وتحديداً من أمام عالم وارنر براذرز أبوظبي، مروراً بأبرز معالم العاصمة، ووصولاً إلى كاسر الأمواج أبوظبي لمسافة 166كم، حيث قطع البلجيكي تيم ميرلير دراج فريق «سودال - كويك ستيب» المسافة بزمن بلغ 3:41:12 ساعة، متقدماً على منافسيه الأيرلندي سام بينيت من فريق بورا هانسجروه والهولندي ديلان جرونويجن من فريق جايكو العلا، ليحقق فوزه الثاني في الطواف بعد فوزه بلقب المرحلة الأولى التي أُقيمت في منطقة الظفرة.

واحتفظ البلجيكي ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب بقميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر برعاية «الشركة العالمية القابضة» لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأبيض برعاية «شركة النخيل» لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، متقدماً على منافسه الأسترالي لوكاس بلاب بفارق 9 ثوانٍ فقط، بينما حصد تيم ميرلير القميص الأخضر «وكالة التجارة الإيطالية» للمتصدر بالنقاط، واحتفظ بالقميص الأسود برعاية «برعاية أبوظبي إكسبيرينس» لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة البلجيكي إدوارد بلانكارت دراج فريق ابليسين ديكونينك.

وشارك في مراسم التتويج كل من عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وفهد الكيومي وكيل دائرة الإسناد الحكومي، وصالح الجزيري المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وجوناثان ايميري المدير التنفيذي لشركة الدار العقارية، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبالمز سبورتس، وسفير أحمد الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة برجيل القابضة، وعلي بن ثالث مدير أول إدارة التفتيش البحري بشركة النخيل.

وفي حديثه بعد الفوز بالمرحلة السادسة من طواف الإمارات 2023، قال ميرلير: «لقد كانت مرحلة صعبة اليوم، السباق السريع هو دائماً المفضل لدي، واستطعت لحسن الحظ إنجازه بشكل جيد، تمكنت من الصمود، وأنا سعيد بالفوز بالقميص الأخضر».

وقال المتصدر العام للسباق وحامل القميص الأحمر، ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب: «أعتقد أن المعنويات في الفريق مرتفعة للغاية بعد تحقيق فوزنا الثالث في الطواف. هناك مستوى عالٍ جداً من العدائين هنا، ومن الرائع أن يحقق تيم فوزه الثاني في الطواف، وكان من الرائع رؤيته يحتفل بحصوله على القميص الأخضر، تمكنت من إنجاز المرحلة بأكملها، وأنا أضع تركيزي على المرحلة الأخيرة غداً. إنه أمر مهم بالنسبة لي وأود أن أدافع عن تصدر القميص الأحمر والفوز بهذا السباق».

ويختتم غداً، طواف الإمارات مراحله في العين، حيث تنطلق المرحلة السابعة والأخيرة من الطواف من استاد هزاع بن زايد، وصولاً إلى قمة جبل حفيت وتبلغ مسافتها 153 كم، وتعد هذه المرحلة الجبلية الكلاسيكية من طواف الإمارات. حيث يمتد المسار في الجزء الأول من هذه المرحلة في رحلة طويلة تقليدية عبر الصحراء شمال المدينة، ثم يمر المسار عبر مدينة العين، ويعبر عدداً من المواقع والمعالم الشهيرة كـ «حديقة حيوانات العين، القطارة، الهيلي»، ليعود بعد ذلك إلى المبزرة الخضراء، ومن هناك يبدأ الصعود الأخير لجبل حفيت، الذي يمتد على مسافة 10 كيلومترات تقريباً لتحديد بطل النسخة الخامسة من طواف الإمارات 2023 «السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط».