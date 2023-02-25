تافاريز حائر بين «الإعارة» و«العودة»



أنور إبراهيم (القاهرة)



منذ انتقاله على سبيل الإعارة، من أرسنال إلى مارسيليا في بداية الموسم، يتألق الظهير الأيسر البرتغالي نونو تافاريز، بصورة لافتة، ليثبت أنه أحد أفضل صفقات النادي الفرنسي، وأحد أبرز نجومه في الدوري «ليج آن»، بعد أن نجح في حجز مكان ثابت في تشكيلة إيجور تودور المدير الفني.

وترتيباً على هذا التألق، يأمل مسؤولو مارسيليا الاحتفاظ بهذا اللاعب، وتحويل عقد الإعارة إلى شراء نهائي، أوعلى أقل تقدير، تجديد الإعارة لعام ثانٍ، غير أن الأمر كله يتوقف على ما يقرره أرسنال ومديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا.

وتحدث النجم الشاب عن مستقبله بثقة، قبل مواجهة فريقه الحاسمة في «الجولة 25» للدوري الفرنسي مساء الأحد أمام باريس سان جيرمان، وأبدى ثقته فيما يتعلق بمستقبله، بعد انتهاء الموسم الحالي. وقال: الكل يعرف أن عقدي مع أرسنال مستمر لعامين آخرين، وحتى هذه اللحظة ليس هناك شيء محدد أفكرفيه، وإنما ينصب كل تفكيري على إنهاء الموسم الحالي على أفضل ما يكون، حيث ننافس بقوة سان جيرمان على حسم الدوري.

وأضاف: عندما ينتهي الموسم أعود إلى أرسنال، ووقتها سنرى ما يمكن أن يحدث، ولكنني لا أنكر أنني سعيد هنا مع زملائي ومدربي وأستمتع بالجو العام، غير إنني لا يمكن أن أتنبأ بالمستقبل، وبدا واضحاً أن تافاريز حائر بين رغبته في استمرار الإعارة أو العودة إلى ناديه الإنجليزي.

وكان نونو تافاريز أنضم لأرسنال قادماً من بنفيكا البرتغالي قبل عامين لاعباً شاباً بطموحات كبيرة للتألق، ووقع عقداً طويل الأجل مع «المدفعجية» مدته 5 سنوات.

ويرجع سبب موافقة أرتيتا على إعارته إلى أنه، رغم إمكانياته الفنية والبدنية الجيدة في الهجوم، إلا أنه لم يكن يقوم بدوره جيداً، فيما يتعلق بالواجبات الدفاعية التي هي أساس مركزه، ولكن من حُسن حظه أن أرتيتا لم يوافق على خيار الشراء النهائي الذي طرحه مارسيليا، ما قد يعني حاجته إليه في الموسم المقبل.

نونو تافاريز «22 سنة» يأمل في إنهاء الموسم في أحسن صورة، قبل عودته إلى شمالي لندن معقل «المدفعجية»، حيث سيكون مطالباً بخوض تحدٍّ إثبات جدارته باللعب أساسياً في الوقت الذي يشغل مركزه حالياً كل من الأوكراني أوليكسندر زينشينكو والإسكتلندي كيران تيرني.