إشادة دولية باستضافة أبوظبي لـ «مدن العالمية لأساتذة البادل»

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد رامون أجينجو رئيس «وورلد بادل تور»، باستضافة أبوظبي لمنافسات بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل «أبوظبي 2023»، التي تقام ضمن أولى جولات «وورلد بادل تور» هذا العام، في باب النجوم في الحديريات خلال الفترة من 21 - 26 فبراير الجاري.

وقال أجينجو: «تعد أبوظبي وجهة استضافة رائعة لهذه البطولة، ونقطة انطلاقة مثالية لموسم «وورلد بادل تور» 2023، حيث سادت أجواء رائعة بين اللاعبين والمدربين والمنظمين خلال البطولة، كما شهدنا مجموعة من المباريات القوية والندية».

واختتم أجينجو قائلاً: «تشهد الإمارات عموماً، وأبوظبي خصوصاً انتعاشاً كبيراً للعبة البادل، ونحن بدورنا سعداء بهذا الانتعاش ونأمل أن تواصل البادل ازدهارها في مختلف أنحاء العالم».

وينظم البطولة مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع شركة «جلوبال مايس أورجنايزيشين ليمتد».

وتعد مدن العقارية الجهة الراعية لاسم البطولة التي تعد الأحدث على أجندة الرياضات الدولية في الإمارات، وتضم قائمة الرعاة الرئيسيين الآخرين كلاً من مجموعة بريد الإمارات و«ماكدونالدز» و«بولبادل» و«هيلتون» و«إستريا دام» و«هيد»، فضلاً عن أسماء أخرى.

وشهدت مباريات يوم أمس الأول في الدور ربع النهائي من البطولة، التي تقام في باب النجوم في الحديريات، أجواءً حماسية عالية بحضور جماهيري كبير، وفاز الثنائي الأرجنتيني فرانكو ستوباتشوك ومارتين دي نينو من إقصاء مواطنيهما فرناندو بيلاستيغين وكارلوس دانيال «سانيو» غوتيريز في مواجهة انتهت بنتيجة 6-3 و6-3.

وبعد هذه المباراة، تمكن الفائزان ستوبا ودي نينو من الصعود إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجهان المصنفين في المرتبة الأولى عالمياً خوان ليبرون وأليخاندرو جالان، اللذين هزما خورخي نييتو رويز وبابلو ليما في مواجهة انتهت بنتيجة 6-4 و6-1.

وخاض الثنائي المصنف الحادي عشر في هذه البطولة، جونزالو روبيو بيريز وخافيير رويز جونزاليس ثلاث مجموعات ضد خصميهما الأدنى تصنيفاً إيفان راميريز ديل كامبو وبابلو كاردونا هويرتا، وانتهت بنتيجة 6-4 و2-6 و6-2، في نزال جمعهما صباح اليوم على الملعب الرئيسي، لتكون تلك أول هزيمة للثنائي المبتدئ الذي لم يهزم في 11 مباراة في العام.

وفي منافسات السيدات، تمكنت المصنفتان في المرتبة الأولى عالمياً أليخاندرا سالازار بينجوتشيا وجيما ترياي بونس من تحقيق فوز سهل نسبيًا على المصنفتين الجديدتين لوسيا ساينز بيليجري وأرانزازو أوسورو أولريش، بعد التغلب عليهما في مجموعتين بنتيجة 6-4 و6-2

وفي مباراة شهدت كسر التعادل في الشوط الثاني، تمكن الثنائي الأدنى تصنيفاً، المكون من جيسيكا كاستيلو لوبيز وكلوديا جنسن سيرفنت من حجز مكان لهما في الدور نصف النهائي، بعد تغلبهما على التوأمين ألييتو بنتيجة 6 - 4 و7 - 6 (2).

ولم يبذل الثنائي أريانا سانشيز فالادا وباولا خوسيماريا مارتن جهداً كبيراً في المواجهة التي جمعتهما ضد الثنائي المصنف سادساً في البطولة، فيرونيكا فيرسيدا سانشيز وباربارا لاس هيراس مونتيردي، وتمكنتا من حصد فوز سهل بنتيجة 6-0 و6-2.

وفي مواجهة أخرى في فئة السيدات، فاز فريق زيلينسكي وسيجادور على الثنائي ماريا فيرجينيا رييرا وتمارا إيكاردو ألكوريسا.