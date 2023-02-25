الأحد 26 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ديوكوفيتش «محظوظ».. والجزيري «ظهور أخير» في «دبي»

ديوكوفيتش «محظوظ».. والجزيري «ظهور أخير» في «دبي»
25 فبراير 2023 16:35

مراد المصري (دبي)
ابتسمت القرعة للصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، والساعي للفوز باللقب السادس في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وذلك بعدما أوقعته بمواجهة أحد اللاعبين الصاعدين من التصفيات.
وحملت مراسم القرعة التي أقيمت اليوم، طريقاً يبدو سهلاً لديوكوفيتش على الورق، حيث لن يخوض أي اختبار حقيقي قبل نصف النهائي على الأقل، ما يرشحه للوجود في المباراة النهائية التي ظهر فيها آخر مرة عام 2020، عندما تفوق على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، ليحصد لقبه الخامس وقتها، وهو الذي يدخل بطولة دبي بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في شهر يناير الماضي، ليكون لقبه الـ 22 في بطولات الجراند سلام، معادلاً الإسباني رافائيل نادال.
وكشف صلاح تهلك مدير البطولة، عن منح التونسي مالك الجزيري واحدة من بطاقات الدعوة، لتكون بطولة دبي الظهور الأخير للاعب الذي سيعتزل بعد نهاية مشاركته في البطولة بعد مشوار حافل لصاحب الـ 39 عاماً، وقال تهلك: «منح الجزيري بطاقة الدعوة بالنظر للقاعدة الجماهيرية التي يمتلكها هنا، والنتائج المميزة التي سبق أن حققها خلال مشاركاته السابقة، كما أنها تقدير له لتكون بطولة دبي ظهوره الأخير في بطولات التنس للمحترفين».
وأوقعت القرعة الجزيرة في اختبار صعب ضد الإسباني أليخاندرو فوكينا صاحب الـ 23 عاماً، والمصنف الـ 31 عالمياً.

أخبار ذات صلة
«سيدات شرطة دبي» يتألق في «تحدي الفرق التكتيكية»
بطلان يقهران «الشلل الدماغي» بـ «الميداليات»
نوفاك ديوكوفيتش
دبي
بطولة سوق دبي الحرة للتنس
رافاييل نادال
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
رئيس بلاروسيا يقوم بزيارة إلى الصين، بناء على دعوة الرئيس شي جين بينج
عربي ودولي
الصين تستضيف رئيس بيلاروس
اليوم 15:31
البرازيلي ماتشادو بطل «الخفيف» في «دولية محاربي الإمارات»
الرياضي
البرازيلي ماتشادو بطل «الخفيف» في «دولية محاربي الإمارات»
اليوم 15:30
«سيدات شرطة دبي» يتألق في «تحدي الفرق التكتيكية»
الرياضي
«سيدات شرطة دبي» يتألق في «تحدي الفرق التكتيكية»
اليوم 15:30
توم كروز
دنيا
هوليوود.. احتفاء بمسيرة توم كروز المهنية
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©