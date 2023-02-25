ديوكوفيتش «محظوظ».. والجزيري «ظهور أخير» في «دبي»

مراد المصري (دبي)

ابتسمت القرعة للصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، والساعي للفوز باللقب السادس في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وذلك بعدما أوقعته بمواجهة أحد اللاعبين الصاعدين من التصفيات.

وحملت مراسم القرعة التي أقيمت اليوم، طريقاً يبدو سهلاً لديوكوفيتش على الورق، حيث لن يخوض أي اختبار حقيقي قبل نصف النهائي على الأقل، ما يرشحه للوجود في المباراة النهائية التي ظهر فيها آخر مرة عام 2020، عندما تفوق على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، ليحصد لقبه الخامس وقتها، وهو الذي يدخل بطولة دبي بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في شهر يناير الماضي، ليكون لقبه الـ 22 في بطولات الجراند سلام، معادلاً الإسباني رافائيل نادال.

وكشف صلاح تهلك مدير البطولة، عن منح التونسي مالك الجزيري واحدة من بطاقات الدعوة، لتكون بطولة دبي الظهور الأخير للاعب الذي سيعتزل بعد نهاية مشاركته في البطولة بعد مشوار حافل لصاحب الـ 39 عاماً، وقال تهلك: «منح الجزيري بطاقة الدعوة بالنظر للقاعدة الجماهيرية التي يمتلكها هنا، والنتائج المميزة التي سبق أن حققها خلال مشاركاته السابقة، كما أنها تقدير له لتكون بطولة دبي ظهوره الأخير في بطولات التنس للمحترفين».

وأوقعت القرعة الجزيرة في اختبار صعب ضد الإسباني أليخاندرو فوكينا صاحب الـ 23 عاماً، والمصنف الـ 31 عالمياً.