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الرياضي

«رابطة المحترفين» تصدر مجلة السوبر

«رابطة المحترفين» تصدر مجلة السوبر
25 فبراير 2023 15:04

 
أبوظبي (الاتحاد)

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العجلة: السر في «الجماعية»


أصدرت رابطة المحترفين مجلة كأس السوبر الإماراتي، الذي يجمع العين والشارقة، اليوم، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.
وتناولت المجلة كل ما يتعلق بالمباراة المرتقبة، التي ينتظرها عشاق كلا الناديين، من حصر شامل ومتكامل للأرقام وأبطال السوبر منذ عصر الاحتراف.
بدأت المجلة بكلمة من عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، تحت عنوان «السوبر إماراتي»، وتناولت المجلة، التي صممت بشكل متميز ولافت للنظر، مشوار العين والشارقة، للوصول لمباراة السوبر، وطموح كل فريق وأوراقه الرابحة، فضلاً عن قراءة فنية في العقول الفنية المفكرة لكل فريق، سيرجي ريبروف مدرب العين، وكوزمين أولاريو مدرب الشارقة، كما زينت مجلة السوبر عدة تصاميم رقمية، تبرز الأرقام الفردية والجماعية لكل فريق، وأرقاماً شاملة عن تاريخ السوبر.
كما أشارت مجلة السوبر لدور الجماهير المنتظر أن تملأ جنبات استاد آل مكتوم، والقيمة المضافة لها في إنجاح السوبر، في قمة الروح الرياضية بين كل جمهور.
وألقت المجلة الضوء على السوبر الخامس، الذي يحتضنه استاد آل مكتوم، من شرح لكل مميزات هذا الصرح الكبير، الذي بات مقصداً لكبرى البطولات الدولية والمباريات الرسمية الودية.
وأبرزت أيضاً التفاعل الكبير، مع ما نظمته الرابطة في منطقة الجماهير بالقرية العالمية بدبي، وجولة كأس السوبر في مقرات شركاء النجاح، والجوائز القيمة المنتظرة في مباراة السوبر.

كأس السوبر
العين
الشارقة
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